منظمة الصحة العالمية: تطعيم 335 مليون شخص حول العالم دون تسجيل وفيات

جدة - عبدالحي حسين - أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، أن أكثر من 335 مليون شخص حول العالم، تلقوا لقاحات مضادة لفيروس كورونا، دون تسجيل أي وفاة جراء التطعيم.

وقال رئيس المنظمة، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في مؤتمر صحفي افتراضي بمقرها في جنيف، إن منظمة الصحة تجري تحقيقات لمعرفة الأسباب، وراء إيقاف بعض الدول لاستخدام لقاح شركة “أسترازينيكا” المضاد لفيروس كورونا، الذي تم تطويره بالتعاون مع جامعة أكسفورد.

وأشار غيبريسوس إلى تطعيم أكثر من 335 مليون في جميع أنحاء العالم بواسطة لقاحات مختلفة، مؤكداً عدم تسجيل أية حالة وفاة نتيجة لذلك.

وأكد غيبريسوس ضرورة توزيع اللقاحات على مختلف دول العالم بشكل سريع، ومتساو، محذرا من أن توزيعها “غير العادل” يعد أكبر تهديد لإنهاء الوباء، وتحقيق الانتعاش العالمي.

وأوضح غيبريسوس أن منظمة الصحة أرسلت 29 مليون جرعة من اللقاح إلى 38 دولة، ضمن نطاق مبادرة “كوفاكس” الدولية.

و”كوفاكس” مبادرة من منظمة الصحة العالمية لضمان التوزيع العادل للقاحات كورونا، وتوفيرها للبلدان الفقيرة، ومتوسطة الدخل، التي لا تمتلك القدرة على توقيع اتفاقيات ثنائية للشراء المسبق للقاح.