محمد الفلاح - أمريكا تقرر استمرار تعليق المساعدات المقدمة إلى إثيوبيا

السبت 13 مارس 2021

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، الجمعة، إن واشنطن قررت استمرار تعليق المساعدات المقدمة لإثيوبيا لمعظم البرامج في قطاع الأمن، بعد أيام من وصف وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الأعمال في إقليم تيجراي بأنها تطهير عرقي.



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، الجمعة، إنه في حين قررت الولايات المتحدة استئناف أنواع معينة من المساعدات، بما في ذلك المتعلقة بالصحة العالمية والأمن الغذائي، ستظل المساعدات للبرامج الأخرى ومعظم البرامج في قطاع الأمن متوقفة مؤقتا.

وقال برايس، في إفادة صحفية، نظرا للوضع الراهن في إثيوبيا، قررنا عدم رفع تعليق المساعدة عن البرامج الأخرى، بما في ذلك معظم البرامج في قطاع الأمن.