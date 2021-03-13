شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن يتواصل مع إثيوبيا ويستنكر محرقة المهاجرين بصنعاء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى القائم بأعمال السفارة اليمنية في أديس أبابا السفير يحيى الإرياني، أمس الجمعة، برئيس دائرة الشرق الأوسط في الخارجية الإثيوبية اسايي ديجني، حيث سلمه رسالة من رئيس الوزراء د. معين عبدالملك إلى نظيره الإثيوبي آبي أحمد بشأن الجريمة التي ارتكبتها ميليشيات الحوثي بحق المحتجزين الإثيوبيين في سجن الجوازات بصنعاء.

وقدم الإرياني للمسؤول الإثيوبي شرحا كاملا حول جريمة إحراق عدد من المهاجرين الإثيوبيين في أحد مراكز تجمعهم في العاصمة صنعاء الواقعة تحت سيطرة ميليشيات الحوثي، مؤكدا مسؤولية عصابة صنعاء عن جريمة الإحراق بشهادة مواطنين إثيوبيين ناجين من الحريق الذي ارتكبته السلطة الانقلابية دون مراعاة للإنسانية والقوانين الدولية.

وأكد السفير أن الحكومة اليمنية أدانت بشدة هذه الجريمة ومن يقف وراءها وطالب بلجنة تحقيق دولية في تلك القضية، وطلب الإرياني أيضا ضرورة الاستمرار في التنسيق والتعاون مع منظمة الهجرة الدولية لتسهيل العودة الطوعية للمهاجرين الإثيوبيين.

من جانبه ثمن المسؤول الإثيوبي وقوف الحكومة والشعب اليمني إلى جانب بلاده في هذه الجريمة وما خلفته من مآسٍ، مؤكدا أن «إثيوبيا تقف مع الحكومة اليمنية الشرعية وشعبها اليمني حتى يستعيد دولته».