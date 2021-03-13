شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الجنوبية ترد بإجراءات عسكرية على جيش ميانمار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نظم الناشطون المزيد من الاحتجاجات ضد المجلس العسكري في ميانمار أمس الجمعة، وقالت كوريا الجنوبية: إنها ستعلق التبادلات الدفاعية معها ردا على الحملة العنيفة التي ينفذها الجيش ضد المحتجين.

وجاءت احتجاجات أمس بعدما ذكرت جماعات حقوقية أمس الأول «أن قوات الأمن قتلت 12 محتجا، بينما سخر محامي الزعيمة المدنية التي أطاح بها الجيش أونغ سان سو تشي من الاتهامات الموجهة لها بقبول رشى».

وقالت جمعية مساعدة السجناء السياسيين المدافعة عن حقوق الإنسان: إن عدد قتلى الاحتجاجات تجاوز السبعين منذ انقلاب أول فبراير.

وذكرت وزارة خارجية كوريا الجنوبية في بيان «هناك عدد متزايد من الضحايا في ميانمار بسبب أعمال العنف من قبل سلطات الجيش والشرطة».

وقالت: إن سوول ستعلق التبادلات الدفاعية وستحظر صادرات السلاح وستقلص صادرات السلع الإستراتيجية الأخرى وستعيد النظر في مساعدات التنمية.

وكشفت صور نشرها شهود ومؤسسات إخبارية على مواقع التواصل الاجتماعي أن السلطات ألقت القبض على محتجين في يانغون، أكبر مدن البلاد، وعدة بلدات أخرى الجمعة، ولم ترد تقارير حتى الآن عن حدوث عنف.