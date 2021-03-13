شكرا لقرائتكم خبر عن لبنان.. لا شيء يبشر بحكومة قريبة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تحسر النائب اللبناني علي حسن خليل على الوضع السياسي ببلاده، قائلا بعد جلسة البرلمان في قصر «الأونيسكو»: إنه لا شيء يبشر بحكومة قريبة، وتابع: «أنا لا أنعى إنما لا بد من العمل على انتظام العمل داخل المؤسسات».

وقال خليل: «الرئيس نبيه بري في صلب النقاش الحكومي، وهو قلق من تصرف القوى السياسية المتراخية في إنجاز الحكومة»، وبشأن موقف كتل قوى لبنانية، قال: «حق كل واحد أن يحضر ويقاطع لكن لا يجوز لكل واحد أن يرسم قواعد للعمل التشريعي وفقًا لمزاجيته».

وأقر مجلس النواب اللبناني، مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 7441 ويتضمن طلب الموافقة على إبرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لتنفيذ المشروع الطارئ لدعم شبكة الأمان الاجتماعي للاستجابة لجائحة كوفيد 19، والأزمة الاقتصادية في لبنان، وذلك في جلسة ترأسها نبيه بري.

وقال رئيس مجلس النواب نبيه بري: «الرئاسة عندما وجدت أن هناك ملاحظات حول المشروع تأخرنا بهذا الموضوع، لأننا انتظرنا أن تأتينا كل الإيضاحات، وأصررت أن تكون موقعة حسب الأصول الدستورية والقانونية سواء من رئاسة مجلس الوزراء أو من الوزراء المختصين، وبعد وصول كل هذه الأمور والإيضاحات تم وضع مشروع القانون على جدول أعمال الجلسة اليوم».

ويقول النائب خليل: «إقرار القوانين يؤكد حقيقة مفادها أن مجلس النواب عند حصول إنجاز لأي مشروع مهم فهو جاهز للاجتماع لاتخاذ القرار المناسب، والتناقض في الموقف لا يجوز أن يعمينا عن أصول التعاطي مع العمل البرلماني الذي يشكل الضمانة الأساسية لانتظام العمل في مؤسسات الدولة».