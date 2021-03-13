شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تستنكر قرارا أوروبيا بشأن حقوق الإنسان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعربت وزارة الخارجية البحرينية عن بالغ استنكارها للقرار الصادر عن البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان الذي تضمن ادعاءات كاذبة ومغالطات لا تمت للواقع بصلة، استناداً على مصادر مناوئة وغير نزيهة تسعى إلى تشوية سمعة البلاد، بينما طالب البرلمان العربي الغرب بالتوقف الفوري عن تنصيب نفسه وصيًّا على حالة حقوق الإنسان بالدول العربية.

واستغربت الخارجية البحرينية ليل الخميس، من الكيفية التي صدر بها هذا القرار دون التواصل مع المؤسسة البرلمانية المنتخبة والجهات المختصة البحرينية؛ للتأكد من صحة تلك المزاعم المغلوطة، بالإضافة إلى تطرق القرار إلى قضايا تمس هوية وقيم المجتمع، مما يعد تجاوزاً مرفوضاً وتدخلاً غير مقبول، وأكدت أن أبواب البلاد مفتوحة ومتاحة أمام الجهات الدولية المعنية، للاطلاع على سجلها الحقوقي والبرامج والمبادرات المتقدمة في هذا الشأن.

من جانبه، استنكر البرلمان العربي القرار الذي أصدره البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في البحرين، مطالباً إياه بالتوقف الفوري عن تنصيب نفسه وصيًّا على حالة حقوق الإنسان في الدول العربية.

وطالب في بيان البرلمان الأوروبي بعدم تسييس قضايا حقوق الإنسان واستخدامها كذريعة للتدخل في الشؤون الداخلية للبحرين في ظل وجود مؤسسات دستورية وقضائية كفيلة بتوفير وتطبيق جميع الضمانات اللازمة لحماية حقوق الإنسان، ودعا البرلمان الدول العربية إلى عدم الالتفات إلى مثل هذه القرارات المشبوهة والمغرضة والتعامل معها والعدم سواءً، بوصفها صادرة عن جهة ليست لها سلطة أو ولاية لتقييم حقوق الإنسان في الدول العربية، مؤكداً أن ما تضمنه القرار يمثل انتهاكاً صارخاً لمبادئ الأمم المتحدة وللأعراف والقوانين الدولية كافة التي تؤكد على مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.