عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مصر ترفض تقارير مغلوطة بشأن حقوق الإنسان

السبت 13 مارس 2021

الخليج 365

أعربت مصر، الجمعة، عن رفضها واستنكارها للبيان الصادر عن بعض الدول بشأن حقوق الإنسان، مؤكدة أنه أحاديث مرسلة، تستند لمعلومات غير دقيقة.



وعبرت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، "عن شديد الاستغراب والاستهجان لعدم الاستعانة بما يتم توضيحه لهذه الدول من حقائق ومعلومات حول أوضاع حقوق الإنسان في مصر".

وأكدت الوزارة على "ضرورة المراجعة المدققة لمثل هذا الكلام المرفوض"، مُطالِبةً هذه الدول بـ"التوقف عن توجيه اتهامات تعبّر فقط عن توجُّه سياسي غير محمود يتضمن مغالطات دون أسانيد".

وأكدت الوزارة على رفضها أن "يتم الاستسهال من خلال الإدلاء بمثل هذا البيان الذي لا يراعي الجهود المصرية الشاملة في مجال حقوق الإنسان في كل جوانبها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وما تم تحقيقه على هذا الصعيد خلال الأعوام الماضية".

وشددت الخارجية المصرية على أن "مسألة حقوق الإنسان تنطوي على عملية تطوير دائم لم تبلغ فيها أي دولة حد الكمال، ولا توجد دولة بإمكانها تنصيب نفسها مقيّماً أو حكماً في هذا الشأن".

ومن جهته، أعرب البرلمان العربي عن استنكاره الشديد للبيان الصادر عن بعض الدول بحق مصر، واعتبره "تدخلاً سافراً وغير مقبول في شؤون مصر الداخلية، فضلاً عن ترويجه لادعاءات كاذبة ومرسلة لا تستند إلى أية حقائق أو دلائل".

وأكد البرلمان العربي على "رفضه القاطع لأى محاولات تستهدف التدخل في الشأن المصري، لاسيما أن "مصر لديها مؤسسات حقوقية قضائية مستقلة توفر كل الضمانات اللازمة لتحقيق المحاكمات العادلة في جميع مراحلها وتحترم القوانين والدستور وتلتزم بالمبادئ العالمية لحقوق الإنسان".

وطالب البرلمان العربي هذه الدول "بمراجعة موقفها والتأكيد على احترامها لسيادة دولة كبرى مثل مصر، والتعامل بمسؤولية ونزاهة مع قضايا حقوق الإنسان في جميع الدول ووفق معايير موحدة، بدلا من اعتمادها على ازدواجية المعايير وسياسة الكيل بمكيالين".