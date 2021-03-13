شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تحمّل التدخل الخارجي مسؤولية استمرار النزاع السوري والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصدرت وزارة الخارجية الروسية، أمس الجمعة، بياناً بمناسبة اقتراب الذكرى ال10 لتنظيم التظاهرات المناهضة للحكومة السورية والتي أصبحت بداية للأزمة المستمرة حتى الآن في هذا البلد، في وقت أعربت فيه موسكو ودمشق عن قلقهما إزاء تدهور الوضع في مخيم الهول الواقع في محافظة الحسكة، محذرتين من أن الظروف هناك وصلت إلى نقطة حرجة.وأشارت الوزارة إلى أن التدخل الخارجي أسفر عن تحويل عملية سياسية داخلية إلى نزاع مسلح، وصلت إلى المقام الأول فيه تنظيمات مسلحة غير قانونية، مضيفة أن سوريا تعرضت لهجوم غير مسبوق من الإرهاب الدولي. وشدد البيان على أن روسيا أسهمت إسهاماً حاسماً في دحر تنظيم «داعش»، وإلحاق خسائر لا يمكن معالجتها بغيره من تنظيمات الإرهاب الدولي في سوريا، لافتاً إلى أن الجهود المنسقة من قبل الدول الضامنة في «صيغة أستانا» (وهي روسيا وتركيا وإيران) تتيح اليوم ضمان استدامة نظام وقف الأعمال القتالية في معظم الأراضي السورية.

وأكد البيان أن بؤر التوتر لا تزال قائمة في محافظة إدلب التي يتخذ منها إرهابيو «جبهة النصرة» معقلاً، وكذلك في «مناطق الوجود العسكري الأمريكي شرقي الفرات والتنف». وأكد البيان أن روسيا متمسكة بدعمها للعملية السياسية التي يقودها السوريون، وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي 2254، وتفعل ما بوسعها في هذا الصدد ضمن اتصالاتها مع الحكومة والمعارضة.

وشددت الوزارة على أن السياسات الروسية تجاه سوريا، كانت ولا تزال تعتمد على احترام سيادة البلاد واستقلالها. ولفت البيان إلى أن أهم خطوة في سبيل استعادة الوحدة الوطنية في سوريا، تكمن في العودة الطوعية والآمنة للنازحين واللاجئين السوريين إلى ديارهم، معرباً عن اقتناع روسيا بأن توفير ظروف المعيشة الكريمة لهؤلاء، يستوجب مشاركة من المجتمع الدولي برمته.

وذكر البيان أن الدول التي شاركت في «تأجيج الحريق السوري» تمارس ازدواجية المعايير و«تواصل دعم القوى المناهضة للحكومة، ومنها تنظيمات إرهابية»، مشدداً على أن هذه الدول «تتحمل قدراً كبيراً من المسؤولية عن استمرار المأساة السورية».من جهة أخرى، أشار رئيس مركز إدارة الدفاع الوطني التابع لوزارة الدفاع الروسية، ميخائيل ميزينتسيف، ووزير الإدارة المحلية السوري حسين مخلوف، في بيان مشترك صدر عنهما أمس الجمعة، إلى أن «السلطات الكردية فقدت السيطرة فعلياً على المخيم تزامناً مع زيادة نفوذ تنظيم داعش الإرهابي». ووصف البيان الظروف الحالية في المخيم (الذي يقطنه العديد من عائلات مسلحي داعش) بأنها حرجة، مشيراً إلى أن نزلاءه بالدرجة الأولى، أطفال، يواجهون خطر التشدد.

وأعرب الجانبان الروسي والسوري في البيان عن قناعتهما بأنه يتعين على الدول التي يقيم مواطنون منها في «الهول» وغيره من مخيمات اللاجئين شمال شرقي سوريا، تفعيل مساعيهم من أجل تنظيم عملية استعادتهم إلى الوطن.(وكالات)