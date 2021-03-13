شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن يمتدح حملات التطعيم.. والصحة العالمية توصي باستخدام «أسترازينيكا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أشاد الرئيس الأمريكي جو بايدن، بالتقدم الهائل الذي حققته الولايات المتحدة في حملة التطعيم الوطنية ضد كوفيد 19 والتي قد تسمح ببدء عودة الوضع إلى طبيعته بحلول العيد الوطني في 4 يوليو، في وقت أوصت فيه منظمة الصحة العالمية بمواصلة العمل بلقاح أسترازينيكا المضاد للفيروس.

وأمر بايدن في الخطاب الذي ألقاه من البيت الأبيض واتسم بنبرة تحذيرية وتفاؤلية في آن معاً، كل الولايات بالرفع التدريجي للقيود العمرية على التلقيح لكي يصبح كل أمريكي مخولاً بالحصول على التطعيم بحلول الأول من مايو، مشدداً القول إن المعركة أبعد من أن تكون قد انتهت.

تنديد بجرائم الكراهية

وإذ حث بايدن مواطنيه على تلقي اللقاحات المضادة للفيروس والاستمرار في اتباع قواعد التباعد الاجتماعي ووضع الكمامات الواقية، أكد أنه في نهاية المطاف «سيسجل التاريخ أننا واجهنا وتغلبنا على واحدة من أصعب الفترات وأحلكها في تاريخ هذه الأمة». من جهة أخرى دان بايدن «جرائم الكراهية الخبيثة» التي يتعرض لها مواطنوه المتحدرون من أصول آسيوية منذ بدء جائحة كوفيد 19، معتبراً هذا السلوك «غير أمريكي»، مطالباً بوقفه حالاً.

وقالت منظمة الصحة العالمية إنه لا يوجد سبب للتوقف عن استخدام لقاح شركة أسترازينيكا ضد كوفيد 19، بعدما أوقفت عدة دول التطعيم خوفاً من التسبب في تجلط في الدم. وقالت مارجريت هاريس المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية للصحفيين: «نعم، يجب أن نواصل استخدام لقاح أسترازينيكا. لا يوجد سبب يستدعي عدم استخدامه».

وقالت وكالة الأدوية الفرنسية إنها اتفقت مع وكالة الأدوية الأوروبية على الاستمرار في استخدام لقاح أسترازينيكا. وقال آلان فيشر المسؤول عن حملة التطعيم في فرنسا، إن لقاح أسترازينيكا أظهر فاعلية كبيرة. وقالت كندا إن لقاح شركة أسترازينيكا آمن، وإن فوائده ما زالت تفوق مخاطره. وأضافت: «لا يوجد في الوقت الحالي ما يشير إلى أن اللقاح تسبب في أعراض جانبية سالبة».

الحماية من العدوى

من جانب آخر، ناشد معهد «روبرت كوخ» لمكافحة الأمراض في ألمانيا، بالالتزام بمعايير الحماية من انتقال العدوى خاصة مع بدء الموجة الثالثة من الجائحة في البلاد. ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن لوتار فيلر، رئيس المعهد قوله: «يتعين علينا أن نسعى معاً إلى أن نُبقي على هذه الموجة الثالثة مسطحة بقدر الإمكان»، مؤكداً ضرورة تجنب الوقوع في موقف مماثل لما حدث قبيل عيد الميلاد، عندما كان هناك العديد من الإصابات والحالات المرضية الشديدة والوفيات، إضافة إلى العبء الثقيل على النظام الصحي.

من جانبه وصف وزير الصحة الألماني ينس شبان، الوضع الحالي بأنه لا يزال متوتراً، وقال: «يتعين التأهب لأسابيع صعبة للغاية»، سيدور فيها صراع لتحقيق التوازن بين حماية الصحة والعودة إلى الحياة الطبيعية التي طال انتظارها، بإعادة فتح حذر لأنشطة مختلفة. وأكد شبان أن حملة التطعيم تكتسب زخماً واضحاً، مشيراً إلى أنه تم حتى الآن، تلقيح أكثر من 7% من السكان بجرعة واحدة على الأقل، ولفت إلى أن متوسط التطعيمات اليومية يزيد حالياً على 270 ألف تطعيم على مستوى ألمانيا.

تأهب إيطالي

ويتوقع أن تعلن روما، إغلاق المدارس والمطاعم والمتاجر في معظم أجزاء البلاد، في وقت تتسبب فيه موجة جديدة من الإصابات في إرهاق المستشفيات. وأعلن رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي خلال زيارة لمركز تلقيح جديد في مطار فيوميتشينو بروما: «بعد أكثر من عام على بدء العمل بإجراءات الطوارئ الصحية، نواجه للأسف موجة جديدة من الإصابات».