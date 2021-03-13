شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش اليمني يحرر 10 قرى في عملية عسكرية خاطفة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عدن: ”الخليج 365”

أطلقت قوات الجيش اليمني، أمس الجمعة، عملية عسكرية مفاجئة ضد ميليشيات الحوثي الانقلابية في محافظة حجة، شمال غربي البلاد، حررت خلالها عدداً من المناطق. وتمكنت قوات الجيش اليمني، في المنطقة العسكرية الخامسة، في عملية هجومية مباغتة، من تحرير عدد من القرى في مديرية عبس غرب محافظة حجة.

احتدام القتال

يجيء ذلك فيما تحتدم المعارك العنيفة للسيطرة على الخط الدولي الرابط بين حجة والحديدة في اليمن. وذكرت مصادر أن قوات الجيش وصلت إلى سوق البدّاح في مديرية عبس بمحافظة حجّة، وقامت بتطويقه. من جهته، قال العميد الركن عبده مجلي، المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، إن هناك «تقدماً كبيراً لقواتنا في حجة بعد هجوم مباغت بدأ مساء أمس».

تهريب الأسلحة

وأضاف أن «الأيام القادمة ستكون حاسمة في معاركنا ضد الحوثيين»، مضيفاً أن «تهريب الأسلحة للحوثيين لن يتوقف إلا بتحرير الحديدة بالكامل». وأكد أن عجلة التحرير والانتصار عادت إلى الدوران، مشيراً إلى أن الجيش اليمني بدأ في معارك حاسمة لاستعادة محافظات يمنية من بينها تعز وحجة. وقال إن ميليشيات الحوثي منهارة بالكامل، ولم يعد لها حاضنة شعبية على الأرض.

خسائر المليشيا

بدوره، قال قائد المنطقة العسكرية الخامسة اللواء الركن يحيى صلاح، إن العملية الهجومية المباغتة أسفرت عن تحرير أكثر من 10 قرى تابعة لعزلة بني حسن بمديرية عبس، فضلاً عن فصل الجبهة الجنوبية عن الجبهة الشمالية والشرقية وهو قطع الخط الرابط بين مديرية مستبأ وعزلة بني حسن. واستعادت قوات الجيش خلال العملية، بحسب بيان عسكري، عدداً من الآليات العسكرية وتمكنت من أسر عدد من العناصر الحوثية، فضلاً عن مقتل وإصابة العديد من الحوثيين أثناء الهجوم.

وأفادت مصادر ميدانية أن القرى التي تم تحريرها في مديرية عبس الممتدة إلى الحدود الإدارية مع محافظة الحديدة، هي قرى «العكاشية، الجرف، الحمراء، الشبكة، الدوش، المنجورة، المعصار، والبيضاء»، ويجري التقدم نحو بلدتين أخريين. وذكرت المصادر أن تحرير هذه القرى تزامن مع تطويق قوات الجيش الوطني السوق الرئيسي في مديرية عبس بمحافظة حجة، واشتداد المعارك بين قوات الجيش وميليشيات الحوثي للسيطرة على الخط الدولي الرابط بين حجة والحديدة. وبحسب المصادر، تمكنت قوات الجيش اليمني من التقدم على طريق أسفلتي رئيسي بين عبس وحيران شمالاً، وصولاً إلى خط فرعي إلى مستبأ شرقاً.

تدمير منظومة صواريخ

وفي الحديدة أحبطت القوات المشتركة محاولة تسلل للحوثيين في منطقة الفازة التابعة لمديرية التحيتا، وكبدتها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.

من جانب آخر، اعلن تحالف دعم الشرعية تدمير منظومة دفاع جوي تابعة للمليشيا على جبهة مأرب. واستهدفت مدفعية الجيش مواقع وتجمعات الميليشيات في مختلف جبهات مديرية صرواح.

غارات مكثفة

ودكت مدفعية الجيش عدداً من مواقع وتحصينات الميليشيات في جبهات صرواح، والتي أوقعت عدداً كبيراً من القتلى والجرحى من عناصر الميليشيات. كما دمر طيران التحالف معدات قتالية وتجمعات حوثية في جبهات الكسارة والمشجح وهيلان، وسقوط الكثير من عناصر الميليشيات بين قتيل وجريح.

ادانة غربية

على صعيد آخر، نددت حكومات بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا في بيان نشرته وزارة الخارجية البريطانية بهجوم جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران على مدينة مأرب. وجاء في البيان «نحن، حكومات فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية نندد بالهجوم الحوثي المتواصل على مدينة مأرب اليمنية والتصعيد الكبير في الهجمات التي يشنها ويعلنها الحوثيون ضد السعودية».