شكرا لقرائتكم خبر عن مسيرات حاشدة للحراك الشعبي بالعاصمة الجزائرية والولايات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - خرج المئات من المتظاهرين أمس الجمعة، في مسيرات حاشدة للحراك الشعبي بالجزائر العاصمة وبعض الولايات الأخرى، وسط تعزيزات أمنية، فيما كشف رئيس اللجنة العلمية المشرفة على ملف دراسة وتحديد هوية رفات المجاهدين المحتجزة في متحف باريس رشيد بلحاج، أن المرحلة الثانية لاسترجاع بقية الجماجم ستنطلق قريباً.

في العاصمة، توجه المتظاهرون في مسيرة جابت شوارع ديدوش مراد، وعسلة حسين، ومختلف الممرات المعروفة، صوب البريد المركزي وساحة أودان، مجددين مطالبهم الشرعية في هتافات تنادي ب«بناء دولة العدل والقانون» وب«جزائر حرة وديمقراطية»، حاملين لافتات عليها شعارات ترفع ما أسموه «الدولة المدنية».

كما تجدد موعد الجزائريين مع مسيرات حاشدة للحراك في ولايات وبرج بوعريريج وبجاية وتيزي وزو،وولايات أخرى رافعين الشعارات المألوفة، المطالبة بالتغيير الجذري والقطيعة مع الممارسات القديمة.

وتأتي هذه التظاهرات عقب يوم من توقيع الرئيس تبون، مرسوماً رئاسياً يتضمن استدعاء الهيئة الناخبة ليوم 12 يونيو /حزيران المقبل لإجراء انتخابات تعويض البرلمان المنحل، كما تتزامن مع تصريحات قوية للمؤسسة العسكرية التي اتهمت بعض مكونات الحراك ب«العمالة» و«التجسس»و«الخيانة».

إلى ذلك،أكد أستاذ العلوم السياسية إسماعيل دبش، أن بلاده مستعدة للانتخابات البرلمانية.

وأرجع دبش، ذلك إلى أن «أكبر انتخابات في الجزائر تمت قبل 5 أشهر متمثلة في الانتخابات الرئاسية التي تعد الأكبر في تاريخ البلاد وبالتالي فإن الدولة جاهزة لهذا الاستحقاق».

وأضاف ل«راديو سبوتنيك»، أنه «مهما كانت الظروف والتحديات فإن الانتخابات ستتم، مشيراً إلى أن «الجزائر أجرت الانتخابات في التسعينات عندما كان الإرهاب وتمت الانتخابات فما بالنا والبلد يتجه نحو التغيير والهدوء والحراك لم يبق بنفس المحتوى والأسلوب الذي كان عليه وبعد أن تحقق جزء كبير من طلبات الشارع».

ولفت دبش إلى أن الحراك الشعبي «ليس بالمفهوم الشامل» بعد أن «دخل الجزء الأكبر منه في جمعيات مجتمع مدني وهو يتجه نحو المشاركة في الانتخابات القادمة، وهناك جزء آخر من الحراك غير راض بعد عن كل هذه التغييرات، وسينتظر الانتخابات القادمة إذا طرأ عنها تغيير، فربما يسهم في استحقاقات أخرى».

من جهة أخرى،كشف رئيس اللجنة العلمية المشرفة على ملف دراسة وتحديد هوية رفات المجاهدين المحتجزة في متحف باريس رشيد بلحاج، أن المرحلة الثانية لاسترجاع بقية الجماجم ستنطلق قريباً.

وأكد بلحاج، أمس، أنه أشرف على عملية التحليل والتعرف إلى الجماجم التي وصلت للبلاد وسيواصل عمله في المرحلة الثانية بعد استرجاع بقية الجماجم في المستقبل القريب.

وكان بلحاج قد أكد في وقت سابق أن مهمة اللجنة المزدوجة الجزائرية الفرنسية كانت تحديد هوية 44 جمجمة ورفات، وما إذا كانت تخص فعلاً الثوار الجزائريين الأوائل، أم مواطنين عاديين.

وكانت الجهود أثمرت عن تحديد 24 جمجمة تعود لمقاومين وقادة جزائريين، منذ بدايات غزو الجزائر.

(وكالات)