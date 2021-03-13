شكرا لقرائتكم خبر عن تقنيات متطورة لعلاج السلس البولي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - العين: منى البدوي

شهدت العيادة المتكاملة لخدمات الرعاية الصحية للمسالك البولية بمستشفى توام بمدينة العين، إحدى منشآت شركة أبوظبي للخدمات الصحية، «صحة»، قفزة في مجال التقنيات الحديثة والمتطورة في علاج مرضى السلس البولي، التي أسهمت في تحويلها إلى عملية نهارية لا تزيد مدتها على نصف ساعة، كما تم استحداث مختبر خاص مزود بأجهزة فحص ديناميكية للمثانة حديثة وكوادر طبية وتمريضية متخصصة لإجراء الفحوص الدقيقة التي تحدد نوع وآلية العلاج.

وأكد الدكتور موفق سلمان، استشاري ورئيس قسم طب المسالك البولية في «توام» حرص المستشفى على تطوير خدماته الطبية واستخدام أحدث الطرق والوسائل العلاجية المستخدمة على مستوى العالم؛ حيث تم تطوير الخدمات العلاجية المقدمة للمرضى المترددين على «توام» والذين يعانون السلس البولي من الذكور والإناث، مشيراً إلى أن هذه النوعية من الأمراض والتي بداعي الخجل أو عدم الوعي بتوفر الخدمات العلاجية لها، يبقى المريض يعاني بصمت، وبالتالي ينعزل تدريجياً عن الحياة الاجتماعية تفادياً لتعرضه لأي موقف محرج أمام الناس. وعن الأجهزة والتقنيات المختلفة الحديثة والمتطورة التي يتم استخدامها في العيادة، قال سلمان إنه تم تزويد المختبر بواحد من أحدث الأجهزة المستخدمة بالعالم لفحص ديناميكية المثانة بدقة عالية جداً وهو ما يساعد على تحديد نوع وطريقة العلاج المناسبة لحالة المريض، الذي ينتقل بعدها إلى مرحلة العلاج سواء جراحي أو دوائي.

وأشار إلى أن الطرق العلاجية الجديدة أحدثت نقلة نوعية في النتائج وحولت هذه النوعية من العمليات إلى الجراحات النهارية؛ حيث إنها باتت لا تستغرق سوى ساعة واحدة ويتمكن المريض بعدها من العودة إلى المنزل ومباشرة حياته بشكل طبيعي، موضحاً أن الطرق الحديثة المتاحة عدة ويتم تحديد الأنسب منها للمريض وفقاً للنتائج المخبرية، ومن تلك الطريق الحديثة تثبيت جهاز في الحوض قادر على التحكم بأعصاب المثانة ويتم إجراء هذه النوعية من العمليات بالتعاون ما بين أطباء المسالك البولية وجراحة الجملة العصبية، ومن الطرق الأخرى التي يستفيد منها مرضى سرطان البروستات هي وضع صمام صناعي للتحكم بالمثانة.

وأضاف: «غالبية العلاجات الجراحية تتم بواسطة المنظار ومنها علاج المرضى بوضع البوتكس في المثانة للتقليل من حساسية المثانة».