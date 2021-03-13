شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا يفتح الباب لنصائح غير المختصين طبياً والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحقيق: جيهان شعيب

التحدث عن علم، والعمل عن معرفة، والنصيحة عن وعي، قواعد سلوكية وأخلاقية لا يمكن التحايل عليها، أو تجاهلها، والتصرف بغيرها، لأي سبب كان، إلا أنه وفي أزمة وباء كورونا، وقبلها، تعددت على وسائل التواصل الاجتماعي وصفات، ونصائح من بعض الصيادلة وغيرهم من غير المتخصصين، بأدوية وعلاجات مختلفة لمواجهة الفيروس، في ادعاء منهم بالعلم، أو للرغبة في الإفادة عن غير إدراك بالمخاطر اللاحقة، لعدم الاستناد إلى ما يؤكد ويدعم إيجابية ما يطرحونه ويصفونه في ذلك، مما دفع بدار الإفتاء المصرية لإصدار فتوى جازمة بأنه لا يحق لغير الطبيب- صيدلياً كان أو غيره- أن يتجاوز مهام عمله ويصف الدواء للمرضى، استناداً إلى ما جرت عليه عادة بعض الصيادلة في ذلك أحياناً، على الرغم من أن تشابه أعراض بعض العلل الصحية، لا يجب الارتكاز عليه في تشخيص أي مرض من جانب الصيدلي أو غيره، لأن ما يصلح لمريض قد لا يصلح لآخر، وبالتالي فالأمر برمته من شأن الطبيب المختص وحده.

وأوضحت الدار في فتواها أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من تَطبّب غير الطبيب، وتَصدّرِه لعلاج الناس من غير أهلية لذلك، وأخبر أَن فاعل ذلك مُتحمّل لتبعات فعله، وآثار تصرفه، ولا يشفع له حُسن القصد، فقال صلوات الله وسلامه عليه: «مَن تَطبّب، وَلَمْ يُعْلَمْ مِنْهُ طِبٌّ قَبْلَ ذَلِكَ؛ فَهُوَ ضَامِنٌ»، مشيرة إلى أن وصف غير المختصين في مهنة الطب، الأدوية للمرضى أو تقديم النصح لهم، هو من باب التكلم بغير علمٍ، ولا يشفع في ذلك حسن القصد، وقد نهى الله تعالى عن أن يتحدث الإنسان فيما لا يعلم، بقوله تعالى: «وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مسؤولاً»، إضافة إلى أَن تدخل غير المختصين بوصف الدواء للمريض، وتشخيص حالته الصحية، وتقديم النصح له، لابد أن يكون من اختصاص الطبيب المعالج، المنوط له بالكشف عليه، وتحديد وضعه الصحي.

ضعف الإمكانيات

هذا من جانب دار الإفتاء، في حين وبالنظر للأمر على أرض الواقع فقد أجمع عدد من المرضى على أن لجوءهم للصيادلة لتشخيص أي وعكة صحية تعتريهم، بصرف النظر عن كورونا وحدها، يأتي من باب ضعف إمكانياتهم المادية التي تحول دون مراجعتهم الطبيب المختص من هؤلاء، في ضوء ارتفاع تكلفة رسم الكشف الطبي، علاوة على تمللهم وإرهاقهم من الانتظار طويلاً في العيادة من تلك، إلى حين رؤية الطبيب، أو الاضطرار أيضاً فترة ليست بالقصيرة للحصول على موعد من هذا الطبيب، أو ذاك، فضلاً عن اعتيادهم اللجوء للصيدلي بشكل عام لتشخيص العلة الصحية في كل الأحوال، كونه طبيباً أيضاً، وعلى دراية ومعرفة واسعة بالأدوية والعلاجات المختلفة.

وقالت هالة مصطفى، وأحمد عمر، ومحمد مصطفى، إنهم يرون أن الصيدلي هو بديل الطبيب بشكل عام، في تشخيص طبيعة الألم الذي قد يلم بالفرد، لكونه ذو علم ودراية بتركيبات الأدوية، بما يجعله مؤهلاً لوصف العلاج المناسب حال شرح طبيعة العلة الصحية له، علاوة على أن سعر العلاج الذي يصفه في الغالب الأعظم، يكون دائماً في متناول إمكانيات أي فرد، لافتين إلى أن المريض بشكل عام لا يلجأ لاستشارة الصيدلي إلا في الأمراض البسيطة، ذات الأعراض الخفيفة، فيما إذا كان يعاني مرضاً مزمناً مثلاً، أو أمراً شبيهاً، فمن المؤكد أنه يتوجه للطبيب للحصول على تشخيص دقيق، وإجراء ما يستلزم ويستتبع ذلك، من فحوص مختلفة.

عواقب خطِرة

وعلى صعيد آراء الأطباء، أوضح د. محمد عماد عليلو أنه في معظم دول العالم تصنف الأدوية الى فئتين رئيسيتين، الأدوية البسيطة وهي أدوية آمنة نسبياً، وتضم مجموعات من المواد الصيدلانية والدوائية، والمكملات الغذائية مثل الفيتامينات، ومرطبات الجلد، وقطرات الدموع الصناعية، وفئة قليلة من المسكنات الخفيفة، التي منحت التشريعات الصحية في كثير من دول العالم الصيدلاني حق صرف مثل هذه الأدوية لمن يطلبها، مع إلزامه بتوضيح جرعاتها الصحيحة، ومخاطر استخدامها، فيما تشمل الفئة الثانية بقية الأدوية بأنواعها كافة، لاسيما المضادات الحيوية، قائلاً: «منعت التشريعات الصحية الصيدلاني من صرف الدواء إلا بوصفة طبية نظامية، ووضعت عقوبات صارمة على من يتجاوز صلاحياته المهنية بصرف هذه الأدوية، قد تصل إلى سحب الترخيص المهني، لإدراك المشرع أن التجاوز في صرف الدواء في غير استطباباته الصحيحة، ينجم عنه مخاطر كبيرة جداً على صحة مستخدم الدواء، و قد تؤدي إلى كوارث تصل حد الوفاة.

ويؤكد الواقع صحة هذه المقاربة الصارمة لما نشاهده في واقع الممارسة الطبية من أخطاء في صرف الأدوية، تؤدي إلى انعكاسات خطِرة تصعب معالجتها، أو تؤدي أحيانا إلى إخفاء بعض الأعراض المرضية التي تقود للتشخيص الصحيح، أو تأخير طلب المريض للمساعدة الطبية المتخصصة إلى وقت متأخر، بما يصعب عنده الوصول للتشخيص الصحيح، وإعطاء العلاج المناسب، مما قد يترك عواقب خطِرة على صحة الناس، و نوعية الحياة التي يعيشونها، لذا ننصح الناس بعدم اللجوء إلى الاستخدام العشوائي للدواء، حتى وإن تبرع شخص ما بصرفه ظناً منه أنه قد يفيد الشخص الذي يعاني عارضاً صحياً ما، و إنما عليه أن يلجأ لطلب الرأي الطبي المتخصص الذي يجنبه المخاطر، و كوارث صحية هو بغنى عنها.

زيادة الوعي

وتأسفت د. ليلى محمود على أنه في كثير من البلدان يلجأ المريض إلى الصيدلي مباشرة لعرض شكواه المرضية عليه، اعتماداً على خبرته، لتكرار الوصفات أمامه، معتقداً فيه الدراية الكاملة بحكم عمله، وبالتالي يرى بلجوئه له اختصاراً للوقت، والمال، والجهد، عن زيارة الطبيب، والانتظار طويلاً في عيادته، مستعيضاً به في تشخيص ما يعانيه من علة صحية، والحصول على الدواء، وقالت: «هذه الثقافة للأسف متوارثة من الأجيال السابقة، في حين يجب أن تندثر، خاصة في ظل التقدم الطبي في دولة الإمارات التي لا تسمح - مثلاً- لطبيب الأمراض الباطنية، بكتابه دواء لمرض يتعلق بتخصص طبيب آخر، وكذلك لا تسمح لطبيب الأعصاب بكتابه أدوية للأمراض النفسية، وبالعكس أيضاً؛ حيث النظام الطبي فيها يعتمد على التخصصية، لذا تجب زيادة وعي المجتمعي بأهمية زيارة الطبيب لتشخيص العلة وتحديد العلاج المناسب، حين الشعور بأمراض مرضية، دون اللجوء للصيدلي في ذلك».

مسؤولية قانونية

وعن موقف القانوني من الصيادلة الذين قد يشخصون الأمراض، ويصرفون علاجات لها دون وصفات طبية، قال المستشار القانوني سعيد الطاهر: يلجأ بعض المرضى إلى الصيدليات لأخذ علاج لأعراض صحية يعانونها، دون مراجعة أي من الأطباء المختصين، وذلك لأسباب عدة منها -مثلاً- تجنب التكلفة المادية المرتفعة في المستشفيات، أو العيادات الخاصة، وكذلك الازدحام والانتظار الطويل في المستشفى، أو العيادة من تلك، مع المواعيد البعيدة التي قد يحددها الطبيب لمراجعته. لذا نرى أن المريض حينما يلجأ للصيدلي، الذي يصرف له الدواء، دون وصفة طبية صادرة من طبيب مختص، ومعتمد لدى المؤسسات العلاجية في الدولة، يقع الصيدلي في المحظور، وعليه مسؤولية قانونية؛ حيث إنه لا يجوز للصيدلي المرخص أن يصرف الدواء، إلا بموجب وصفة طبية تحمل اسم الطبيب الذي أصدرها، وختمه وتوقيعه، وتاريخ تحريرها، على أن يكون هذا الطبيب مصرحاً له بمزاولة مهنة الطب، حسب الأنظمة والقوانين المعمول بها في الدولة.

والحقيقة مهنة الصيدلي علمية، وفنية، وأخلاقية أيضاً، ولا يجوز له أن يصف ويصرف الدواء بناء على خبرته، أو على حالة المريض الذي يلجأ إليه، دون أن يقدم له وصفة طبية معتمدة، علاوة على أن المريض حال عدم تقديمه هذه الوصفة يكون مشاركاً في تحمل جزء أقل من المسؤولية القانونية مع الصيدلي الذي صرف له الدواء، الذي يتحمل الجزء الأكبر منها، خاصة إذا تعرض لمضاعفات، وذلك لأن الصيدلي هو من خالف أخلاقيات مهنته.

عدم التهاون

شددت دار الإفتاء المصرية على أنه يجب على الإنسان العاقل ألا يضع أمر صحة بدنه، تحت تَصرف كل مَن تُسول له نفسه، أنه يَفقه في كل شيء، وعليه ألا يُسلم عقله للوصفات الطبية غير الموثوق بها، وعليه أيضاً حال سماع خبر غير موثوق به عدم التهاون أو التساهل في أمر هذا الخبر؛ بل اعتباره أمراً عظيماً، لما فيه من الوقوع في إثارة الفتن، لاسيما أوقات الأزمات التي تستدعي توفر الجهود الآمنة الصادقة من أبناء المجتمع، والالتزام بالتعليمات الرسمية، والأخبار الصحيحة في ما يخص هذا الفيروس أو غيره، وتجنب تناقل هذا الخبر بالألسن، إلا للتحقق، والتثبت، والسؤال عن صحة ما سمعه.

وقالت «الإفتاء» إن ناشر الوصفات الطبية من غير المتخصصين يندرج في حيز الخطر، ولا يشْفع له حسن القصد، لأن العبث بحياة الناس، والإضرار بصحتهم، وأبدانهم، نوع من الفساد في الأرض، يتنافى مع حرص الإسلام الشديد على حماية الحياة الإنسانية، وصيانتها، وتحريم الاعتداء عليها، لاسيما ووصف الدواء للمريض من اختصاص الطبيب المعالج، ولا يجوز لغيره وصف دواء لمريض، لافتة إلى أن القانون المصري رقم (127) لسنة 1955، نص في شأن مزاولة مهنة الصيدلة في مادته رقم (72) على أنه: «لا يجوز للصيدلي أن يجمع بين مزاولة مهنته، ومزاولة مهنة الطب البشري، أو البيطري أو طب الأسنان، حتى ولو كان حاصلًا على مؤهلاتها».