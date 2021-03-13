شكرا لقرائتكم خبر عن كورنادو يعيد هيبة «الملك» ولغة الانتصارات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استعاد الشارقة نغمة الانتصارات بعد 3 هزائم وتعادلين بشكل متوال، واستعاد جمهور «الملك» ابتسامته بفوز عريض على خورفكان 5-1، سجل منها «الساحر» إيجور كورنادو «سوبر هاتريك» ليرفع رصيده في ترتيب الهدافين إلى 15 هدفاً ورصيد فريقه إلى 40 نقطة بفارق 4 نقاط عن الجزيرة المتصدر.

وأثبت كورنادو انه قلب «الملك» النابض، فإن توقف أثر في أداء الفريق ككل، لذلك فإن من المفارقات أن «الساحر» غاب عن التسجيل في المباريات الخمس الأخيرة التي لم يعرف فيها الشارقة طعم الفوز، وعندما عاد للتسجيل أعاد نغمة الانتصارات معه.

من جهته، قال عبدالعزيز العنبري مدرب الشارقة «المباراة كانت صعبة لكونها تأتي بعد النتائج غير الجيدة، وبالتالي يعتبر الفوز مهماً، لقد استفدنا من استغلال الفرص وهذا ما ساعد الفريق في الخروج بالنتيجة الإيجابية».

ورداً على سؤال حول العوامل التي ساهمت في عودة الفريق للانتصارات قال العنبري إن الفريق لم يكن سيئاً في المباريات السابقة ولكن لم يكن يستغل الفرص، ومنها الفرص من الضربات الثابتة وهذا جانب مهم في كرة القدم.

من جانبه، قال البرازيلي كايو زاناردي مدرب خورفكان « عانينا من عدم جاهزية 6 عناصر بالفريق كانوا يشكون من نزلة البرد، إضافة إلى أننا قادمون للشارقة من مباراة قوية بذلنا فيها مجهوداً كبيراً أمام الظفرة، وكنا نعرف أسلوب الشارقة وأنهم سيلعبون على أخطائنا وسيعتمدون على الهجمات المرتدة».

سعادة كبيرة

وأعرب بطل المباراة إيجور كورنادو عن سعادته، وقال «سعيد بعودة الفريق للانتصارات وبتسجيل الفريق 5 أهداف، أنا لست وحدي في الملعب، وتعتبر أهدافي ترجمة وتتويجاً لمجهودات زملائي اللاعبين».

وأوضح «عندما تحدثت عقب مباراتنا أمام النصر في الأسبوع الماضي قلت إن الوضع يحتاج إلى العمل الجاد والقوي ويجب ألا نيأس، ودائماً العمل الجيد يقودنا للانتصارات وهذا ما حصل».