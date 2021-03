5 شركات صينية تهدد الأمن القومي في أمريكا

صنفت لجنة الاتصالات الفدرالية الأمريكية 5 شركات صينية بأنها تشكل تهديدا للأمن القومي بموجب قانون صدر عام 2019 يهدف إلى حماية شبكات الاتصالات الأمريكية.

وقالت لجنة الاتصالات الفدرالية، إن الشركات تشمل Huawei Technologies Co و ZTE Corp و Hytera Communications Corp و Hangzhou Hikvision Digital Technology Co و Dahua Technology Co.

وأكدت رئيسة لجنة الاتصالات الفدرالية بالإنابة جيسيكا روزنوورسيل في بيان: «توفر هذه القائمة إرشادات ذات مغزى من شأنها ضمان أنه مع بناء شبكات الجيل التالي في جميع أنحاء البلاد، فإنها لا تكرر أخطاء الماضي أو تستخدم معدات أو خدمات من شأنها أن تشكل تهديدا للأمن القومي للولايات المتحدة أو بأمن وسلامة الأمريكيين».

وكانت لجنة الاتصالات الفدرالية قد صنفت العام الماضي شركتي Huawei و ZTE بأنهما تهددان الأمن القومي لشبكات الاتصالات، وهو إعلان يمنع الشركات الأمريكية من الاستفادة من تمويل حكومي بقيمة 8.3 مليارات دولار لشراء معدات من الشركتين.

وفي فبراير، طعنت Huawei في الإعلان عبر التماس قدمته إلى محكمة الاستئناف الأمريكية الخامسة كما أنها رفضت التعليق يوم أمس الجمعة على التصنيف الجديد.

وفي ديسمبر الماضي، بدأت (FCC) عملية إلغاء ترخيص China Telecom للعمل في الولايات المتحدة، حيث اتخذت خطوات إضافية لقمع دور الصين في الاتصالات السلكية واللاسلكية الأمريكية.