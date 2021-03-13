الحوثيون يتعنتون ويرفضون خطة أميركية لوقف إطلاق النار في اليمن

كتبت أسماء لمنور في السبت 13 مارس 2021 01:10 صباحاً - منذ ساعتين

رفضت جماعة الحوثي اليمنية، الجمعة، خطة اقترحها المبعوث الأميركي الخاص باليمن، تيموثي ليندر كينغ، لوقف إطلاق النار في هذا البلد الذي مزقته الحرب منذ سنوات.

وقال عضو الوفد المفاوض في وفد جماعة الحوثي، عبدالملك العجري، في تغريدة على تويتر إن “المقترحات التي تحدث عنها المبعوث الأميركي هي شروط السعودية لوقف إطلاق النار، التي يدرك كينغ أنها لو كانت مقبولة كنا سنقبلها من السعودية مباشرة”.

وأضاف العجري، المقيم في العاصمة العمانية مسقط، إنه “لا حاجة لمبعوث أميركي إن كان سيتبنى الرواية السعودية”.

وجاء ذلك بعد ساعات من إعلان ليندركينغ طرح خطة جديدة على الحوثيين لوقف إطلاق النار، محذرا من أن استمرار القتال في ذلك البلد يهدد باندلاع صراع أكبر.

وقال ليندر كينغ في تصريحات لـ “أتلانتيك كاونسيل”، الجمعة، إن “الخطة (طرحت ) أمام الحوثيين.. أنا مستعد للعودة فورا عندما يكون الحوثيون مستعدون للمحادثات”.

وكانت وكالة رويترز قد أعلنت، نقلا عن “مصدرين مطلعين”، أن مسؤولين أميركيين كبارا عقدوا أول اجتماع مباشر مع مسؤولين من جماعة الحوثي اليمنية، في إطار سعي الإدارة الأميركية الجديدة لوضع نهاية للحرب اليمنية المستمرة منذ ست سنوات.

وأضاف المصدران أن المناقشات التي لم يعلنها أي طرف، جرت في العاصمة العمانية، مسقط، في 26 فبراير بين ليندركينغ، وكبير المفاوضين الحوثيين محمد عبد السلام.

ودعا ليندر كينغ الحوثيين إلى الالتزام بوقف إطلاق النار، وقال إن “الحوثيين يعطون الأولوية للأعمال العسكرية في سبيل السيطرة على مأرب. عليهم الوفاء بوعودهم”، خصوصا لجهة “إنهاء التدخل في شحنات المساعدات الإنسانية”.

ودانت الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة، الخميس، الهجوم الحوثي المتواصل على مدينة مأرب اليمنية والتصعيد الكبير للهجمات التي يشنها الحوثيون ضد السعودية.

ويشهد اليمن منذ 2014 حربا بين المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران والقوات الموالية للرئيس المعترف به من الأمم المتحدة عبد ربه منصور هادي الذي لجأت حكومته إلى عدن وجعلتها عاصمة “مؤقتة” للبلاد.

وتصاعدت الحرب مع تدخل تحالف عسكري بقيادة السعودية لدعم حكومة عبد ربه منصور.