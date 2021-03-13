شكرا لقرائتكم خبر عن 5 دول غربية ترحب بمنح الثقة للحكومة في ليبيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعربت حكومات فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية عن ترحيبها بتصويت أعضاء مجلس النواب الليبي على منح الثقة بأغلبية ساحقة للحكومة التي شكّلها رئيس الوزراء المعين عبد الحميد الدبيبة بوصفها حكومة وحدة وطنية مؤقتة.

وبعثت المجموعة في بيان مشترك نشرته الحكومة البريطانية، أمس، تحياتها للشعب الليبي على عزمه استعادة وحدة بلده، مشيدة بجميع الجهات الليبية لمشاركتها البناءة وتهيئتها الظروف لهذا التصويت الذي جرى في مجلس يمثّل أصوات الشعب الليبي.

وشكرت في ختام البيان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وللمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا يان كوبيتش، على جهودهما الدؤوبة لإحلال الاستقرار في ليبيا وضمان الاستقرار والازدهار لشعبها.