ضرورة توفر العضوية في الأمم المتحدة للدول الراغبة في الحصول عليها في الكاف

جدة - عبدالحي حسين - شهدت الجمعية العمومية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، المنعقدة، اليوم الحمعة، في الرباط، مصادقة الكاف على قانون يجبر الدول، التي ترغب في الحصول على عضوية داخله، أن تكون متوفرة عليها مسبقا في منظمة الأمم المتحدة.

وينص التعديل، الذي صادق عليه أعضاء الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، اليوم، بالأغلبية، على أن “الكاف” سيوافق على طلب الحصول على عضوية داخل جهازه للدول الأعضاء داخل منظمة الأمم المتحدة، والمعترف بها كدول مستقلة.

وجدير بالذكر أن الجمعية العمومية شهدت تنصيب الجنوب الإفريقي باتريس موتسيبي رئيسا للاتحاد الإفريقي للعبة لمدة أربع سنوات، خلفا للملغاشي، أحمد أحمد، فيما تم تعيين فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم نائبا رابعا له، كما حظي بمكان له داخل الاتحاد الدولي للعبة كعضو اللجنة التنفيذية، رفقة المصري، هاني أبوريدة.