صندوق المقاصة.. تراجع كلفة دعم غاز البوتان والسكر إلى 1,196 مليار درهم في متم يناير

جدة - عبدالحي حسين - أفاد صندوق المقاصة في أحدث نشرة إخبارية أن كلفة دعم غاز البوتان، والسكر في متم يناير 2021 تراجعت إلى 1,196 مليار درهم مقابل 1,236 مليار درهم، خلال الفترة نفسها من عام 2020.

وأوضح المصدر ذاته أن كلفة دعم غاز البوتان بلغت 938 مليون درهم مقابل 960 مليون، خلال الفترة نفسها من عام 2020، بانخفاض قدره 2 في المائة.

وسجلت النشرة ذاتها أن كلفة دعم السكر، سواء من حيث الكميات، أو القيمة، عرفت انخفاضا بنسبة 7 في المائة مقارنة بشهر يناير 2020، إذ انتقلت من 276 مليون درهم، العام الماضي، إلى 258 هذه السنة.

وأورد صندوق المقاصة أن متوسط سعر غاز البوتان سجل ارتفاعا بنسبة 5 في المائة، في يناير 2021، مقارنة بالشهر نفسه من عام 2020، حيث بلغ 556 دولارا للطن، في فبراير 2021، بزيادة بنسبة 6 في المائة مقارنة بشهر يناير و3 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من عام 2020.

وأوضح المصدر ذاته أن متوسط سعر غاز البوتان، خلال الشهرين الأولين من عام 2021، ارتفع بنسبة 4 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020.

وأشار صندوق المقاصة إلى أن أسعار السكر، خلال شهر يناير 2021، سجلت ارتفاعا بنسبة 12 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من عام 2020، واستمر هذا الارتفاع، خلال شهر فبراير 2021، بنسبة 7 في المائة مقارنة بشهر يناير الماضي، وبنسبة 12 في المائة مقارنة بشهر فبراير 2020.

وسجل متوسط سعر السكر في الشهرين الأولين من عام 2021 ارتفاعا بنسبة 12 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020.