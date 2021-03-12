وادو: لست نادما على الدعم المعنوي لزطشي وحظ سعيد للمسؤولين المنتخبين

جدة - عبدالحي حسين - نشر الدولي السابق، ومدرب المولودية الوجدية، سابقا، عبد السلام وادو، تغريدة جديدة على حسابه الرسمي في “تويتر”، بعد انسحاب خير الدين زطشي من انتخابات عضوية “الفيفا”، وضمان فوزي لقجع مقعد له في اللجنة التنفيذية، عبر فيها عن عدم ندمه لدعمه المعنوي لزطشي.

وقال وادو في تغريدته: “لست نادما على هذا الدعم المعنوي، لأنه لا يمكن من خلاله تغيير أي شيء، نظرا إلى الطريقة الانتخابية، حظا سعيدا للمسؤولين المنتخبين، على أمل تنمية مستدامة لكرة القدم الإفريقية”.

جدير بالذكر أن الجمعية العمومية شهدت تنصيب الجنوب الإفريقي باتريس موتسيبي رئيسا للاتحاد الإفريقي للعبة لمدة أربع سنوات، خلفا للملغاشي، أحمد أحمد، فيما تم تعيين فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم نائبا رابعا له، كما حظي بمكان له داخل الاتحاد الدولي للعبة كعضو اللجنة التنفيذية رفقة المصري، هاني أبوريدة.