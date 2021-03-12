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ريال مدريد يستعيد قوته الضاربة قبل مواجهة إلتشي

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بغداد - ياسين صفوان -

2021-03-12 | 21:50

ريال مدريد يستعيد قوته الضاربة قبل مواجهة إلتشي

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أعلن الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، قائمة الميرنجي لمواجهة إلتشي، والتي شهدت عودة الثنائي سيرجيو راموس وإيدين هازارد.
ويحل إلتشي، ضيفًا على ريال مدريد، غدًا السبت، على ملعب ألفريدو دي ستيفانو، ضمن مباريات الجولة 27 لليجا.

وفي الوقت الذي عاد فيه الثنائي راموس وهازارد، سيغيب الثنائي الآخر مارسيلو وألفارو أودريوزولا بعد تعرضهما لإصابات عضلية.


وضمت القائمة كلًا من:

- حراسة المرمى: كورتوا، لونين وألتوب.

- خط الدفاع: ميليتاو، راموس، فاران، ناتشو وميندي.

- خط الوسط: كروس، مودريتش، كاسيميرو، فالفيردي وإيسكو.

- خط الهجوم: هازارد، بنزيما، أسينسيو، فاسكيز، فينيسيوس، رودريجو وهوجو دورو.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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