منع إيران من امتلاك سلاح نووي.. مهمة أمريكية أوروبية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، أن هناك إجماعا أمريكيا أوروبيا على منع إيران من الحصول على سلاح نووي.

وقال سوليفان خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الجمعة: إن "الإدارة الأمريكية تنتظر رد إيران حول كيفية التقدم في المفاوضات"، موضحًا أن "الأوروبيين يتشاورون مع إيران لإنهاء الأزمة الراهنة".



وأضاف: أن ثمة "إجماعًا على منع إيران من الحصول على سلاح نووي".

وطالب عدد من نواب الكونجرس الأمريكي، في وقت سابق، بفرض مزيد من القيود على برنامج إيران النووي.

وكشفت وسائل إعلام أمريكية أن 140 عضوًا بمجلس النواب يطالبون بفرض قيود على برنامج إيران النووي.

والإثنين، كشفت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن أن إيران بدأت تخصيب اليورانيوم في مجموعة ثالثة من أجهزة الطرد المركزي.

وقال تقرير عن الوكالة إن إيران بدأت التخصيب في أجهزة الطرد المركزي آي.آر-2إم المتطورة في منشآتها تحت الأرض بنطنز.

وأضاف أن السلسلة الرابعة من أجهزة آي.آر-2إم في نطنز رُكبت لكن لم تُغذ باليورانيوم وجار تركيب سلسلة خامسة.

ويأتي تقرير الوكالة بعد أيام من الكشف عن اتصال هاتفي بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ونائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس بشأن عدد من القضايا من بينها نووي إيران.