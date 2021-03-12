الاتحاد الأوروبي يتوقع تباطؤ تسليم لقاح جونسون بسبب الشك في سياسة التصدير الأمريكية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 12 مارس 2021

الخليج 365- متابعات

توقع الاتحاد الأوروبي تباطوء في عملية تسليم اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد19-) الذي تمت الموافقة عليه حديثاً من قبل شركة "جونسون آند جونسون" المنتجة له وسط حالة من عدم اليقين بشأن سياسة التصدير التي تنتهجها واشنطن.



وقال وزير الصحة الألماني ينس شبان لشبكة "إيه آر دي" الألمانية الإعلامية مساء أمس الخميس "الحقيقة هي أنه يمكن توقع التسليم في منتصف أو أواخر نيسان/أبريل، على أقرب تقدير، وفقا لجونسون آند جونسون".

وتمت الموافقة على استخدام اللقاح في التكتل أمس الخميس .

ووصلت اللقاحات الأخرى المعتمدة إلى السوق الأوروبي في غضون أيام.

وذكرت مصادر الاتحاد الأوروبي في بروكسل أن أول جرعة من الـ 200 مليون جرعة التي تم طلبها مسبقا خضعت لتغييرات في الانتاج في اللحظة الأخيرة بسبب المخاوف من أن تمنع الولايات المتحدة الشحن الخارجي للقاح الذي يتم حقنه بجرعة واحدة.

وذكرت مصادر لـ (د.ب.أ) اليوم الجمعة، أنه لتجاوز أي حظر على التصدير، سيتم تعبئة وتغليف الجرعات خارج الولايات المتحدة ، مما سيتسبب في التأخير .

وقال متحدث باسم البيت الأبيض إنه لا يوجد حظر على التصدير، بيد أن الأولوية ستكون لتطعيم المواطنين الأمريكيين.

وفي الأصل، كان من المفترض أن يتم تعبئة وتغليف اللقاح في الولايات المتحدة، وكذلك بالنسبة للتسليم إلى أوروبا.

ولفترة طويلة ، قال الاتحاد الأوروبي إنه حصل على تأكيدات من واشنطن بأنه سيتم شحن جرعات اللقاح المخصص للتكتل والذي يتم التطعيم به في جرعة واحدة.

ولكن وفقا لمصادر الاتحاد الأوروبى ، ليس من الواضح ما إذا كان الأمر لا يزال كذلك. ولذلك فإن تحويل عمليات الإنتاج أمر مرحب به.

وتم تطوير اللقاح في هولندا وتم إنتاجه جزئيا في الاتحاد الأوروبي.