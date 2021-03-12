شكرا لقرائتكم خبر عن ليما يحرم «الذئاب» من فوز تاريخي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: نزار جعفر

سجل فابيو ليما هدفاً من ركلة جزاء في الدقيقة 93 ليحرم فريقه الوصل مضيفه الفجيرة من فوز تاريخي وثلاث نقاط ثمينة في سباق البقاء.

ولم يسبق للفجيرة الفوز على الوصل في تاريخ لقاءات الفريقين، وكان في طريقه لتحقيق ذلك بعدما تقدم منذ الدقيقة 39 بهدف التونسي فراس بالعربي، لكن ركلة جزاء احتسبها حكم المباراة أحمد درويش بعد العودة لتقنية الفيديو «فار» أهدت التعادل للفريق الضيف، وأشعلت نار تصريحات مسؤولي «الذئاب» الذين اتهموا التحكيم بأنه وقف ضدهم.

كانت الأفضلية والسيطرة للفجيرة في أغلب الفترات بعد أن بادر بالتسجيل، وكان بالإمكان مضاعفة الغلة من الأهداف والخروج بفوز عريض خاصة في ظل النقص العددي الذي طرأ في صفوف منافسه الوصل في الحصة الثانية جراء طرد المدافع البرازيلي نيريس، إلا أن لاعبي «الذئاب» تسابقوا في أهدار الفرص السهلة أمام المرمى الواحدة تلو الأخرى، والتي ربما سيندم عليها الفريق كثيراً خلال الجولات المقبلة بعد أن خرج بنقطة وحيدة رفع بها رصيده إلى 11 نقطة في المركز قبل الأخير متساوياً مع منافسه عجمان الذي يتفوق بفارق المواجهة المباشرة، في المقابل وصل الوصل إلى النقطة 30، وحافظ على سجله خالياً من الهزائم للجولة العاشرة مع المدرب البرازيلي هيلمان.

وبعد المباراة أعلن نادي الفجيرة، عبر بيان، تقدمه بشكوى رسمية ضد الحكم أحمد درويش وطاقمه المعاون، ووصف المستوى التحكيمي في اللقاء ب«المزري والكارثي»، منوهاً بتغاضي حكم المباراة عن احتساب ركلة جزاء صحيحة لفريق الفجيرة، وقيامه باحتساب ضربة جزاء غير صحيحة لفريق الوصل ليعادل بها النتيجة ويحرم فريق الفجيرة من الفوز.

واعتبر نادي الفجيرة أن الفريق ظلم أيضاً في مباريات سابقة، كأن هناك من لا يريد استمرار الفجيرة في دوري المحترفين.

من جهته، أبدى البرازيلي أودير هيلمان مدرب الوصل رضاه عن النتيجة، مؤكداً سعادته بالعمل مع الفريق والمستوى الجيد الذي يقدمه اللاعبون والقتال حتى الدقيقة الأخيرة.

في الجانب الآخر، أبدى التونسي ناصيف البياوي مدرب الفجيرة تحسره على ضياع الفوز في الأنفاس الأخيرة من عمر المباراة، وإهدار ثلاث نقاط في وقت صعبن على حد وصفه، لأن الفريق ليس في وضعية جيدة بالدوري، لافتاً إلى أن كرة القدم عاقبت لاعبي الفجيرة على ضياع الفرص السهلة، فضلاً عن سوء الطالع الذي لازم الفريق في أكثر من 5 كرات، منها تسديدة بالعربي التي وقف لها القائم بالمرصاد.

وتابع «ولج مرمانا هدف من ركلة جزاء مشكوك في صحتها في الثواني الأخيرة، في الوقت الذي تغاضى حكم اللقاء وطاقم الفيديو عن احتساب ركلة جزاء للفجيرة بعد عرقلة واضحة تعرض لها اللاعب بالعربي داخل الصندوق».