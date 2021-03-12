شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 3 مؤسسات ومخالفة 80 بأم القيوين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أم القيوين: محمد الماحي

كثفت دائرة التنمية الاقتصادية في أم القيوين، بالتعاون مع فريق التدقيق والمتابعة بإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث المحلي، حملاتها التفتيشية على المؤسسات، لضمان الالتزام بالإجراءات الاحترازية المطبقة للحد من انتشار «كوفيد 19».

وأغلقت الدائرة خلال حملاتها 3 مؤسسات، وخالفت 80، كما تم إنذار 39 مؤسسة أخرى، ومخالفة 35 شخصاً.وشددت الدائرة على ضرورة التزام كافة المنشآت الاقتصادية العاملة في إمارة أم القيوين بالإجراءات الاحترازية.