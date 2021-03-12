الجـزيرة يتنفـس الصــعداء فــي حــتا

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حتا: ”الخليج 365”

ارتاح الجزيرة في صدارة ترتيب دوري الخليج العربي بعد فوزه الصعب والشاق على حتا في استاد حمدان بن راشد، بهدف نظيف سجله علي مبخوت من ركلة جزاء.

ورفع الجزيرة رصيده إلى 44 نقطة وتمسك بالصدارة لأسبوع جديد، في حين بقي حتا في المركز الأخير برصيد 8 نقاط.

ولم يكن فوز الجزيرة في قمة الصدارة والقاع سهلاً، حيث عانى لاسيما في الشوط الثاني، وقد كان بطل المباراة الحارس علي خصيف الذي تصدى لسبع كرات حتاوية، ولعب أحياناً دور «الليبرو» لإبعاد خطر لاعبي أصحاب الأرض.

واعترف الهولندي كايزر مدرب الجزيرة، بأن فريقه لم يكن جيداً على الرغم من الفوز، وقال بعد المباراة: «لم نلعب جيداً في الشوط الثاني، لذلك علينا التحسن وتقديم نفس الجودة في الشوطين؛ لأن القادم صعب».

وتابع: «كنا نعرف أن حتا ولو كان في المركز الأخير إلا أن المباراة معه لن تكون سهلة، فقد لعب بصورة جيدة في مواجهة شباب الأهلي والنصر وخسر بصعوبة أمامهما، ونحن بدأنا المباراة بضغط جيد وصنعنا بعض الفرص واكتفينا بهدف من ركلة جزاء، ولو سجلنا هدفاً أو اثنين من الفرص الكثيرة السانحة لنا، لكانت المباراة أسهل بكثير».

ورأى كايزر أن التراجع غير المبرر الذي حصل في الشوط الثاني يعد نقطة سلبية ومشكلة، ودعا فريقه إلى تصحيح الصورة.

وشدد كايزر على أن أسلوب اللعب القائم على الاستحواذ والبحث الدائم عن صناعة الفرص أمام فرق تعتمد على الدفاع والهجمات المرتدة هو أسلوب قد يجعل المهمة صعبة على اللاعبين لفرض سيطرتهم المطلقة بصورة دائمة في كل الجولات.

فارق كبير

من جهته، أبدى الصربي فلاديمير فيرموزيتش، مدرب حتا، رضاه عن أداء «الإعصار» على الرغم من الخسارة، مؤكداً أن هناك فارقاً كبيراً ليس على مستوى المراكز بين حتا متذيل الترتيب، والجزيرة المتصدر، وإنما وجه الاختلاف واضح حتى على مستوى الأداء بين الطرفين.

وشدد فلاديمير على أن حتا لعب مع أحد أفضل الفرق الإماراتية هذا الموسم، وهنأ لاعبيه على المستوى المميز الذي قدموه.