"الوطنية للصحافة" تنعى عباس الطرابيلى: أمضى حياته مدافعاً عن الصحافة

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القاهرة - سامية سيد - نعت الهيئة الوطنية للصحافة، رئيساً وأعضاءً، الكاتب الصحفي عباس الطرابيلي، رئيس تحرير جريدة الوفد الأسبق الذي وافته المنية مساء اليوم الجمعة، مؤكدة أن الراحل أمضي حياته مدافعاً عن الصحافة وحرية الرأي والتعبير، داعين المولي عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وكان الكاتب الصحفى عباس الطرابيلى، رئيس تحرير جريدة الوفد الأسبق، توفى منذ قليل، عن عمر يناهز 85 عاما إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.

ومن المقرر أن يتم أداء صلاة الجنازة على الراحل عقب صلاة ظهر غدا السبت بمسجد الحصرى بـ 6 أكتوبر، وسيتم دفن الجثمان بمقابر العائلة بطريق الواحات.