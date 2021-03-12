شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس البرلمان العربى: بيان مجلس حقوق الإنسان عن مصر أكاذيب وأحاديث مُرسَلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النائب علاء عابد، النائب الأول لرئيس البرلمان العربى، رئيس لجنة مكافحة الإرهاب، رفضه وبشكل قاطع لما تضمنه البيان المشترك فى مجلس حقوق الإنسان الأممى، مؤكدا أن كل ما جاء فى هذا البيان مجرد أكاذيب وأحاديث مُرسَلة تستند إلى معلومات غير دقيقة.

وقال عابد، فى بيان له، إنه من المؤسف أن يعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على معلومات مضللة، لافتا إلى أنه كان من الأفضل له أن يستعين بالمؤسسات المصرية والمصادر الرسمية لمعرفة جميع الحقائق والمعلومات حول أوضاع حقوق الإنسان فى مصر.

وأكد النائب علاء عابد أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى كانت فى مقدمة دول العالم التى تطبق حقوق الإنسان بمفهومها الشامل حيث أصبح للإنسان المصرى الحق الكامل فى التعليم والصحة والسكن وحرية الرأى والتعبير.

وتابع قائلا: "كل ما نشهده من إنجازات تتحقق على أرض الواقع خير دليل على أن مصر تسير بخطى راسخة فى طريق التقدم والتنمية وأن هناك من يتربص بمصر لمحاولة إفشال تلك الخطوات الجادة نحو التنمية والتقدم".

واختتم عابد بيانه قائلا: "كان أولى بهم أن ينظروا للانتهاكات التى تحدث فى كثير من بلاد العالم العربى وآسيا وأفريقيا دون أن يشيروا لها من قريب أو بعيد".