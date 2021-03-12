شكرا لقرائتكم خبر عن كرم جبر ناعيا عباس الطرابيلى: ظل ممسكا بالقلم ومدافعا عن الحرية والديمقراطية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى الكاتب الصحفى كرم جبر رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ببالغ الحزن الكاتب الصحفى الكبير عباس الطرابيلى أحد أبرز نجوم الصحافة المصرية، والمدافعين عن حريتها واستقلالها، مضيفا أن الراحل ظل حتى اللحظة الأخيرة ممسكا بالقلم ومدافعا عن الحرية والديمقراطية .

وتابع الكاتب الصحفى كرم جبر:" إذ ننعى فارسا يسقط اليوم شهيدا بفعل جائحة كورونا، نناشد الحميع بأن يتخذوا اقصى درجات الحذر والانتباه حتى تمضى هذه الأيام الصعبة بسلام، وحفظنا الله وحفظكم من كل سوء".

وكان الكاتب الصحفى عباس الطرابيلى، رئيس تحرير جريدة الوفد الأسبق، توفى منذ قليل، عن عمر يناهز 85 عاما إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.

ومن المقرر أن يتم أداء صلاة الجنازة على الراحل عقب صلاة ظهر غدا السبت بمسجد الحصرى بـ 6 أكتوبر، وسيتم دفن الجثمان بمقابر العائلة بطريق الواحات.