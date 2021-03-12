ضبط 320 طربة لمخدر الحشيش بحوزة عناصر إجرامية بالبحيرة والدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ علاء عمران:

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى، الأمن العام) وبمشاركة مديريتى أمن (البحيرة، الدقهلية) من رصد نشاط عدة عناصر إجرامية تخصصوا فى الاتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهم.

وعقب تقنين الإجراءات من ضبط 300 طربة لمخدر الحشيش وزنت 30 كيلو جرام ، مبلغ مالى ، هاتف محمول بحوزة عنصر إجرامى وذلك فى كمين أعد خصيصاً لضبطه حال استقلاله سيارة بدائرة مركز شرطة وادى النطرون بمحافظة البحيرة .

كما ضبط 20 طربة لمخدر الحشيش وكذا كمية مجزئة لذات المخدر وزنت 6 كيلو جرام ، مبلغ مالى ، 5 هواتف محمولة ، 3 طلقات خرطوش ، ماكينة تغليف ، عدد 2 قطعة سلاح أبيض ، ميزان ) بحوزة 5 أشخاص - مقيمين بدائرة قسم شرطة ثان المنصورة بالدقهلية – لإثنين منهم معلومات جنائية وذلك حال تواجدهم بمسكن أحدهم.

و بمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (2,350,000) إثنان مليون وثلاثمائة وخمسون ألف جنيه تقريباً وتم إتخاذ الإجراءات