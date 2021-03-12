​رياح وشبورة.. الأرصاد تكشف الظواهر الجوية والطقس حتى الخميس 18 مارس (بيان رسمي)

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعاتها للطقس والظواهر الجوية بداية من السبت 13 مارس الجاري، حتى يوم الخميس الموافق 18 مارس.

السبت 13 مارس:

دافئ نهارًا شديد البرودة ليلاً، والرياح معتدلة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد.

معتدل نهارًا شديد البرودة ليلاً والرياح معتدلة على السواحل الشمالية الغربية والشرقية.

مائل للحرارة نهارًا بارد ليلاً والرياح معتدلة على جنوب سيناء.

حار نهارًا شديد البرودة ليلاً والرياح معتدلة على جنوب الصعيد.

شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء.

الأحد 14 مارس:

مائل للحرارة نهارًا بارد ليلاً، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

مائل للدفء نهارًا بارد ليلاً والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على السواحل الشمالية الغربية والشرقية.

حار نهارًا بارد ليلًا والرياح معتدلة على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.

شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى، والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء.

الاثنين 15 مارس:

شبورة مائية خفيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المصطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء.

نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الصعيد.

الثلاثاء 16 مارس:

شبورة مائية خفيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المصطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء وجنوب سيناء.

نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء.

الأربعاء 17 مارس:

شبورة ماية صباحية على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء.

ونشاط للرياح على السواحل الشمالية الغربية.

الخميس 18 مارس:

شبورة مائية خفيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال وسط سيناء.

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