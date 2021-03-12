دونالد ترامب: لو لم أكن رئيسا لما حصلتم على لقاح ضد "كورونا"

اسماعيل عبد الحي - أصدر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، بيانا جديدا ينسب الفضل فيه إلى نفسه في الحصول على لقاح مضاد لما أسماه "فيروس الصين".

وقال ترامب: "آمل أن يتذكر الجميع عندما يحصلون على لقاح كوفيد-19 (يشار إليه غالبا باسم فيروس الصين)، أنه لو لم أكن رئيسا لما كنتم حصلتم على جرعة من اللقاح قبل 5 سنوات في أحسن الأحوال وربما لن تحصلوا عليها على الإطلاق"، مضيفا: "أتمنى أن يتذكر الجميع".

وكان ترامب ادعى في وقت سابق أن فيروس كورونا "سيختفي يوما ما" مثل "معجزة".

من جهتها، قالت إدارة الرئيس جو بايدن إنه عندما تولى بايدن منصبه، لم يترك فريق ترامب لهم خارطة طريق لتوزيع اللقاح في جميع أنحاء البلاد، وفق ما ذكرته "روسيا اليوم".