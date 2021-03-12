تحالف “الحوار الأمني الرباعي”: للتصدي “للتحديات المحتملة” في بحر الصين

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 12 مارس 2021 10:16 مساءً - منذ 42 دقيقة

آخر تحديث: 12 - مارس - 2021 9:57 مساءً

أعلنت دول تحالف “الحوار الأمني الرباعي” (Quad) عزمها على التصدي للتحديات في المحيطين الهادئ والهندي بشكل مشترك.

وانعقدت القمة الأولى للتحالف الذي يضم الولايات المتحدة والهند واليابان وأستراليا، والذي أطلقت عليه وسائل إعلام “الناتو الآسيوي” بشكل غير رسمي، عبر دائرة تلفزونية مغلقة اليوم الجمعة بمشاركة الرئيس الأمريكي جو بايدن ورؤساء وزراء الدول الثلاث الأخرى.

وجاء في البيان المشترك لزعماء الدول الأربع: “نحن متمسكون بتفعيل النظام الحر والمفتوح والمبني على قواعد والقانون الدولي، لضمان الأمن والازدهار والتصدي للتهديدات في منطقة المحيطين الهادئ والهندي وخارجها”.

كما أكد التحالف أنه يعتزم التصدي “للتحديات المحتملة” في بحر الصين الجنوبي وبحر الصين الشرقي.

ودعا لتخلي كوريا الشمالية عن برنامجها النووي بالكامل، مؤكدا على ضرورة تسوية قضية المواطنين اليابانيين المحتجزين لدى بيونغ يانغ.

وأكد الزعماء التزامهم بمبادئ “سيادة القانون وحرية الملاحة والطيران والتسوية السلمية للخلافات والقيم الديمقراطية وسلامة الأراضي للدول”.

وتعتزم الولايات المتحدة واليابان والهند وأستراليا تعزيز التعاون في محاربة وباء فيروس كورونا وتغيرات المناخ.

وقال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، تعليقا على نتائج الاجتماع: “تجمع بيننا القيم الديمقراطية والتمسك بحرية وانفتاح منطقة المحيطين الهندي والهادئ. ويضم جدول أعمالنا القضايا مثل اللقاحات وتغير المناخ والتكنولوجيات الجديدة، وهذا ما يجعل التحالف الرباعي قوة الخير العالمي”.

وأكد أن الرباعي سيعمل على ضمان الأمن والاستقرار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

وانطلق “الحوار الأمني الرباعي” في عام 2007. وشكلت الدول الأربع تحالفا في عام 2017 في إطار الاستراتيجية الجديدة لضمان الأمن في المنطقة. وعقد في سبتمبر 2019 أول اجتماع رباعي للتحالف على مستوى وزراء الخارجية.

وأصبحت القمة الافتراضية الحالية أول قمة للتحالف ولم تستبعد واشنطن توسيعه في المستقبل.