“الصحة العالمية” تعطي موافقتها للقاح “جونسون آند جونسون”

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 12 مارس 2021 10:16 مساءً - منذ ساعة واحدة

أعطت منظمة الصحة العالمية موافقتها للقاح شركة “جونسون آند جونسون” الأمريكية العملاقة ضد كورونا، الذي يعطى في جرعة واحدة.

وأعلن مدير عام منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبرييسوس: “كل أداة جديدة آمنة وفعالة ضد كوفيد-19 خطوة إضافية للسيطرة على الجائحة”.

وكانت وكالة الأدوية الأوروبية قد وافقت، الخميس، على استخدام لقاح “جونسون آند جونسون”.

وإضافة إلى كون لقاح “جونسون آند جونسون” الوحيد الذي يعطى بحقنة واحدة، فإن تخزينه أكثر سهولة من اللقاحات الأخرى.