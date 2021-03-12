التحالف يعلن تدمير منظومة دفاع جوي لميليشيات الحوثي

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 12 مارس 2021 10:16 مساءً - أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الجمعة، عن تدمير منظومة دفاع جوي معادية، للحوثيين في جبهة مأرب.

وقال التحالف إن “تدمير المنظومة الحوثية شمل كافة مكوناتها والقضاء على الخبراء الأجانب”.

وشدد التحالف على “دعم عمليات الجيش الوطني اليمني والقبائل في مأرب للتقدم وحماية المدنيين”.

هذا وأفادت مصادر “العربية” بإرسال تعزيزات عسكرية بحرية للتحالف قبالة سواحل الحديدة.

كما أرسل الجيش اليمني حشودا إضافية إلى جبهتين في الحديدة.

وفي وقت سابق، أطلقت قوات الجيش اليمني، الجمعة، عملية عسكرية مفاجئة ضد ميليشيات الحوثي الانقلابية في محافظة حجة، شمال غربي البلاد، حررت خلالها عدداً من المناطق. وتمكنت قوات الجيش اليمني، في المنطقة العسكرية الخامسة، في عملية هجومية مباغتة، من تحرير عدد من القرى في مديرية عبس غرب محافظة حجة.

وذكرت مصادر لـ “العربية” أن معارك حامية تدور للسيطرة على الخط الدولي الرابط بين حجة والحديدة في اليمن. وأضافت أن قوات الجيش وصلت إلى سوق البدّاح في مديرية عبس بمحافظة حجّة، وقامت بتطويقه.

من جهته، قال العميد الركن عبده مجلي، المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، في مداخلة مع “العربية” من مأرب، إن هناك “تقدماً كبيراً لقواتنا في حجة بعد هجوم مباغت بدأ مساء أمس”.

وأضاف أن “الأيام القادمة ستكون حاسمة في معاركنا ضد الحوثيين”، مضيفاً أن “تهريب الأسلحة للحوثيين لن يتوقف إلا بتحرير الحديدة بالكامل”.

وأكد أن عجلة التحرير والانتصار عادت إلى الدوران، مشيراً إلى أن الجيش اليمني بدأ في معارك حامسة لاستعادة محافظات يمنية من بينها تعز وحجة.

وقال إن ميليشيا الحوثي منهارة بالكامل، ولم يعد لها حاضنة شعبية على الأرض.

من جهته قال قائد المنطقة العسكرية الخامسة اللواء الركن يحيى صلاح، إن العملية الهجومية المباغتة في حجة أسفرت عن تحرير أكثر من 10 قرى تابعة لعزلة بني حسن بمديرية عبس، فضلا عن فصل الجبهة الجنوبية عن الجبهة الشمالية والشرقية وهو قطع الخط الرابط بين مديرية مستبأ وعزلة بني حسن.

واستعادت قوات الجيش خلال العملية، بحسب بيان عسكري، عدداً من الآليات العسكرية وتمكنت من أسر عدد من العناصر الحوثية، فضلا عن مقتل وإصابة العديد من الحوثيين أثناء الهجوم.

وأفادت مصادر ميدانية أن القرى التي تم تحريرها في مديرية عبس الممتدة إلى الحدود الإدارية مع محافظة الحديدة، هي قرى “العكاشية، الجرف، الحمراء، الشبكة، الدوش، المنجورة، المعصار، والبيضاء”، ويجري التقدم نحو بلدتين أخريين.

وذكرت المصادر أن تحرير هذه القرى تزامن مع تطويق قوات الجيش الوطني السوق الرئيسي في مديرية عبس بمحافظة حجة، واشتداد المعارك بين قوات الجيش وميليشيا الحوثي للسيطرة على الخط الدولي الرابط بين حجة والحديدة.

وبحسب المصادر، تمكنت قوات الجيش اليمني من التقدم على طريق إسفلتي رئيسي بين عبس وحيران شمالا، وصولا إلى خط فرعي إلى مستبأ شرقا.

وفي سياق متصل، ذكر المركز الإعلامي لألوية العمالقة اليمنية، اليوم الجمعة، أن القوات المشتركة أحبطت محاولة تسلل للحوثيين في منطقة الفازة التابعة لمديرية التحيتا جنوب الحديدة، وكبدتها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.

ونقل المركز عن مصدر عسكري قوله إن “ميليشيات الحوثي نفذت محاولة تسلل بائسة على مواقع القوات في الفازة انتهت بمضاعفة خسائر الحوثيين”، مؤكداً “مقتل وجرح عدد من عناصر ميليشيات الحوثي فيما لاذت بقية العناصر بالفرار”.

وجاء ذلك بعد ساعات من بدء قوات الجيش اليمني عملية عسكرية ضد ميليشيات الحوثي في محافظة حجة، شمال غربي البلاد، سيطرت خلالها على عدد من المناطق، بحسب “العربية”.