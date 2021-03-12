التعادل يحسم مباراة الكوكب و”الكاك” والاتحاد البيضاوي يحقق الأهم

جدة - عبدالحي حسين - انتهت المباراة، التي جمعت الكوكب المراكشي لكرة القدم بنظيره النادي القنيطري في الملعب البلدي في القنيطرة برسم الجولة 13، بالتعادل السلبي.

ورفع الكوكب رصيده لـ12 نقطة في الرتبة 14، فيما رفع النادي القنيطري رصيده من النقاط إلى 16 في المركز 12.

وفي مباراة ثانية، حقق الاتحاد البيضاوي الأهم أمام الجمعية السلاوية في المباراة، التي جمعت الفريقين بملعب أبو بكار عمار بسلا، بعد فوزه على السلاويين بهدفين نظيفين.

وتمكن الاتحاد من رفع رصيده إلى 11 نقطة في الرتبة 15، فيما تجمد رصيد الجمعية السلاوية عند النقطة 17 في الرتبة 11.