التربية تصدر توجيهاً بشأن الامتحانات وتؤكد قرب الإعلان عن موعدها

بغداد - ياسين صفوان - أصدرت وزارة التربية، اليوم الجمعة، توجيهاً إلى كافة مديرياتها للاستعداد بشأن الامتحانات، فيما أكدت الإعلان عن موعدها قريباً.

وقالت الوزارة في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إن "وزيرها علي حميد الدليمي، وجه اليوم، المديريات العامة للتربية في المحافظات كافة/ عدا اقليم كردستان بالتهيؤ التام استعداداً لإجراء امتحانات نصف السنة ونهاية الكورس الأول والامتحانات التمهيدية للعام الدراسي 2020 – 2021، والتي سيتم الإعلان عن موعدها خلال الفترة القليلة المقبلة".



ودعا الدليمي، بحسب البيان "المديريات الى العمل مع جهاز الاشراف التربوي والاختصاصي بهذا الخصوص، ومتابعة الآلية الخاصة بتهيئة المراكز الامتحانية وبالتعاون مع الإدارات المدرسية، لتوفير كافة الشروط الصحية المطلوبة وبالتنسيق مع الجهات الصحية التابعة لكل محافظة بغية تحقيق مبدأ السلامة لطلبتنا الأعزاء".

