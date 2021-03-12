دي ماريا يجدد عقده مع سان جيرمان

وخاض دي ماريا البالغ 33 عاما 248 مباراة مع الفريق الباريسي سجل خلالها 87 هدفا (يعد ثامن أفضل هداف في تاريخ النادي) وصنع 99 هدفا، وتوج مع سان جيرمان بـ16.

وذكر النادي الباريسي في البيان أنه تم تجديد عقد دي ماريا لمدة موسم واحد مع خيار التمديد لموسم آخر.

أعلن باريس سان جيرمان الفرنسي في بيان رسمي اليوم الجمعة، تجديد عقد نجمه الأرجنتيني أنخيل دي ماريا الذي كان سينتهي بنهاية الموسم الحالي.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012