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دي ماريا يجدد عقده مع سان جيرمان

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بغداد - ياسين صفوان -

2021-03-12 | 20:04

دي ماريا يجدد عقده مع سان جيرمان

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أعلن باريس سان جيرمان الفرنسي في بيان رسمي اليوم الجمعة، تجديد عقد نجمه الأرجنتيني أنخيل دي ماريا الذي كان سينتهي بنهاية الموسم الحالي.
وذكر النادي الباريسي في البيان أنه تم تجديد عقد دي ماريا لمدة موسم واحد مع خيار التمديد لموسم آخر.

وخاض دي ماريا البالغ 33 عاما 248 مباراة مع الفريق الباريسي سجل خلالها 87 هدفا (يعد ثامن أفضل هداف في تاريخ النادي) وصنع 99 هدفا، وتوج مع سان جيرمان بـ16.


يذكر أن دي ماريا انتقل إلى سان جيرمان صيف عام 2015 قادما من مانشستر يونايتد الإنجليزي الذي قضى فيه موسما واحدا، ولعب قبلها لأربعة مواسم مع الإسباني.
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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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