شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا سترسل روسيا سجناءها إلى القطب الشمالي؟ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - موسكو- (أ ف ب)

أعلن مدير هيئة السجون الروسية الجمعة أن روسيا قد ترسل سجناءها للمشاركة في نزع التلوث في المنطقة القطبية الشمالية بعد سلسلة حوادث صناعية فاقمت حدة التلوث. وأوضح أليكساندر كالاشنيكوف خلال اجتماع مع مسؤولين رفيعي المستوى في إدارات السجون، في تصريحات أكدتها الهيئة لفرانس برس أن "هيئة إدارة السجون تدرس إمكان تعبئة السجناء لإزالة التلوث من أراضي المنطقة القطبية الشمالية". ولفت مدير هيئة السجون الروسية إلى أنه طلب من المسؤولين المحليين في الهيئة "العمل في هذا الاتجاه"، مشيراً إلى أن إدارة السجون في مدينة نوريلسك الصناعية الملوثة بشدة جراء الأنشطة المنجمية، توصلت إلى اتفاق في هذا الاتجاه ، وقد تضررت منطقة نوريلسك التي تضم أنشطة كثيرة لمجموعة "نوريلسك نيكل" المنجمية العملاقة، خصوصاً العام الماضي إثر كارثة بيئية بعد انسكاب 21 ألف طن من الوقود في مجارٍ مائية كثيرة، ما تسبب في بقعة نفطية عملاقة يمكن رؤيتها من الفضاء. وفي ديسمبر/كانون الأول، تحدثت السلطات عن هذا المشروع القائم على الاستعانة بسجناء في عمليات إزالة التلوث خلال منتدى مخصص للقطب الشمالي في سان بطرسبورغ.