شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن يهاجم الصين في أول قمة مع حلفائه بالمحيط الهادئ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن- (أ ف ب)

بدأ الرئيس الأمريكي جو بايدن الجمعة هجوماً دبلوماسياً على الصين خلال أول قمة رباعية له مع قادة أستراليا والهند واليابان التي يجري فيها أيضاً بحث تكثيف جهود إنتاج اللقاحات المضادة لكورونا في جنوب شرق آسيا.

وهذه أول مرة يجتمع فيها التحالف الرباعي على أعلى مستوى مُنذ تأسيسه في العقد الماضي لمواجهة صعود الصين وإحيائه في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وقال بايدن في افتتاح القمة افتراضياً مع رؤساء الوزراء الياباني يوشيهيدي سوغا والهندي ناريندرا مودي والأسترالي سكوت موريسون: «هذه أول قمة متعددة الأطراف تسنح لي الفرصة لتنظيمها كرئيس». وأضاف: «الولايات المتحدة مصمّمة على العمل مع جميع حلفائنا الإقليميين لضمان الاستقرار».

في إشارة أخرى إلى أولوية آسيا في السياسة الأمريكية، سيكون رئيس الوزراء الياباني أول زعيم أجنبي يستقبله بايدن شخصياً في إبريل/نيسان، وفق ما أعلن البلدان الجمعة. وعلى رأس جدول أعمال القمة الرباعية التغيّر المناخي وجائحة كوفيد-19.

«حقبة جديدة»

صرح جو بايدن: «نطلق شراكة جديدة طموحة لتعزيز إنتاج اللقاحات لصالح العالم بأسره، ولا سيما اللقاحات في منطقة المحيطين الهندي والهادئ». ويأتي ذلك استجابة «للنقص الحاد في جنوب شرق آسيا»، وفق ما أوضح للصحفيين مسؤول أمريكي كبير تحدث أيضاً عن «أدوات مالية معقدة من شأنها أن تسمح بزيادة كبيرة جداً وجذرية في قدرات إنتاج اللقاحات، تصل إلى مليار عام 2022».

وستتركز الجهود في المقام الأول على الإنتاج في الهند، ولا سيما للقاح الأمريكي ذي الجرعة الواحدة «جونسون آند جونسون». بذلك، ينخرط الرئيس الأمريكي بدوره في «دبلوماسية اللقاحات». ورغم تأكيده حتى الآن التركيز على توفير اللقاحات للأمريكيين، إلاّ أنه لن يبقى مكتوف الأيدي في مواجهة الصين التي تواصل زيادة هباتها من شحنات اللقاح إلى دول في أنحاء العالم ولا سيما في جنوب شرق آسيا.

لم يذكر أي من المسؤولين الأربعة الصين بشكل صريح، لكنهم أشاروا إليها بلغة دبلوماسية، إذ أعلن عن نقاشات حول «الأمن البحري» والحفاظ على منطقة المحيطين الهندي والهادئ «حرة ومفتوحة». وقال جو بايدن في إشارة واضحة إلى الترهيب الذي يتهم بكين بممارسته في بحر الصين الجنوبي: «نجدد التزامنا ضمان سيادة القانون الدولي في منطقتنا، وإعلاء القيم الكونيّة بعيداً عن أي إكراه».

من جهته، اعتبر سكوت موريسون أن اجتماع «الديمقراطيات» الأربع يمثّل «فجر عهد جديد» في المنطقة، في حين أكد ناريندرا مودي أن الرباعي سيبقى «ركيزة مهمة للاستقرار».

اجتماع أمريكي صيني

وغادر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب منصبه تاركاً العلاقات الصينية الأمريكية في أدنى مستوياتها مُنذ إقامتها في السبعينات، على شفا حرب باردة جديدة. ويؤكد خلفه أنه يريد مواصلة تلك السياسة.

وقال بايدن في فبراير/شباط عقب أول اتصال هاتفي مع نظيره الصيني شي جينبينج، «إذا لم نفعل شيئاً، فسوف يسحقوننا». وثمة استمرارية بين ترامب وبايدن في «التنافس الاستراتيجي» مع العملاق الآسيوي الذي اعتبره الرئيس السابق الجمهوري «أكبر تهديد استراتيجي للديمقراطية» ووصفته الإدارة الحالية الديمقراطية بأنه «أكبر تحد جيوسياسي في القرن الحادي والعشرين».

لكن هذه الإدارة تريد إقامة تمايز مع سابقتها عبر توثيق التنسيق مع الحلفاء الذين همّشهم دونالد ترامب، وذلك لتشكيل جبهة موحدة في مواجهة الصين. بعد اجتماع الرباعي، يجري وزيرا الخارجية والدفاع الأمريكيان أنتوني بلينكن ولويد أوستن زيارة مشتركة إلى كل من اليابان وكوريا الجنوبية في أول رحلة خارجية لهما، يتتبعها أوستن بزيارة الهند.

بعد ذلك، يلتقي بلينكن ومستشار الأمن القومي الأمريكي جايك ساليفان في وقت لاحق الأسبوع المقبل في ألاسكا مسؤولين صينيين كباراً لمحادثات وعدت إدارة بايدن أن تكون للتعبير صراحة عن مخاوف أمريكية.