شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع منحنى الإصابات بـ«كورونا» في روسيا.. وألمانيا تسجل 654 وفاة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت روسيا، الجمعة، تسجيل 9794 إصابة جديدة و486 حالة وفاة بفيروس «كورونا» المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، ما يمثل ارتفاعاً لكلا المؤشرين مقارنة مع معدلات، الخميس، التي أظهرت 9270 إصابة و459 وفاة.

وأكد مركز العمليات الروسي الخاص بمكافحة الفيروس - في تقريره اليومي - أنه بتسجيل هذا العدد الجديد من الإصابات والوفيات يصبح إجمالي عدد حالات «كوفيد-19» أربعة ملايين و370 ألفاً و617 إصابة، منها 91,220 حالة وفاة، وتماثل 13496 مريضاً للشفاء خلال اليوم الأخير، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين في روسيا ثلاثة ملايين و973 ألفاً و29 شخصاً، مع بقاء 306 آلاف و368 حالة نشطة، وتتوزع الإصابات الجديدة بين كافة أقاليم روسيا الـ85، حيث سجلت العاصمة موسكو التي تعتبر بؤرة تفشي الوباء 1610 إصابات.

وسجلت السلطات الصحية في روسيا تراجعاً ملحوظاً في وتيرة تفشي الوباء منذ بداية السنة، وذلك بعد إطلاق حملة تلقيح شاملة في كل الأقاليم بناء على تعليمات وإيعاز الرئيس فلاديمير بوتين ببدء التطعيم الشامل ضد كورونا لجميع المواطنين. إلى ذلك، أظهرت بيانات معهد «روبرت كوخ» للأمراض المعدية، الجمعة، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في ألمانيا 12,834 ليرتفع العدد إلى مليونين و545 ألفاً و781 حالة.

وأظهرت البيانات ارتفاع العدد الإجمالي للوفيات إلى 73,062 بعد تسجيل 252 وفاة جديدة. وسجلت وزارة الصحة المكسيكية، الخميس، 6470 حالة إصابة جديدة مؤكدة بعدوى «كورونا» و654 وفاة، ليصل إجمالي الإصابات إلى مليونين و151 ألفاً و28 حالة والوفيات إلى 193,142. وتقول الحكومة إن العدد الفعلي للمصابين والوفيات أعلى بكثير على الأرجح من الحالات المؤكدة. (وكالات)