شكرا لقرائتكم خبر عن فوز تاريخي للعين في ملعب الوحدة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى

حسم العين مباراة «الكلاسيكو» مع مضيفه الوحدة، بفوز تاريخي عليه 4-0، هو الأكبر في استاد آل نهيان، على مدار لقاءات الفريقين، وذلك في ختام المرحلة الـ20 من دوري الخليج العربي.

وأنهى «الزعيم» المباراة بالشوط الأول، حيث احتاج إلى 21 دقيقة ليجهز على «العنابي» ويسجل ثلاثة أهداف، بعدما افتتح التوجولي لابا، التسجيل في الدقيقة العاشرة، ثم أضاف كايو كانيدو الثاني في الدقيقة 15، وخالد البلوشي الثالث في الدقيقة 31، قبل أن يسجل لابا الرابع في الشوط الثاني.

ورفع العين رصيده إلى 34 نقطة، وبقي الوحدة برصيد 29 نقطة. قدم الزعيم العيناوي واحدة من أجمل مبارياته في الموسم متجاوزاً غياباته وظروفه، بينما غاب «العنابي» تماماً عن المباراة وتلقى خسارته الأولى في الدور الثاني. سيطر العين على مجريات المباراة، ولعب وحيداً في الشوط الأول، مع غياب شبه تام للوحدة، وتمكن من تسجيل 3 أهدف دون رد، وكانت البداية عن طريق لابا الذي تسلم تمريرة من خالد البلوشي ليتجاوز مدافعي الوحدة ويضع الكرة في الشباك.

ولم تمض أكثر من 5 دقائق حتى نجح العين المسيطر هجومياً في تسجيل الهدف الثاني عبر كايو كانيدو من صناعة المتألق بندر الأحبابي. وغابت ردة الفعل لدى العنابي، بينما واصل الضيوف الضغط، وتمكن الشاب خالد البلوشي من إضافة الهدف الثالث للعين من هجمة جماعية اشترك فيها لابا وبندر في الدقيقة 31، و لم يهدد العنابي مرمى خالد عيسى إلا في محاولة واحدة بتسديدة من موبوكو تصدى لها خالد عيسى حارس العين، وشهد الشوط خروج محمد برغش من الوحدة للإصابة ونزول علاء زهير بديلاً.

وفي الشوط الثاني بدأ الوحدة ضاغطاً على مرمى العين، وقاد إسماعيل محاولتين، ولم يقتنع العين بالثلاثة وكاد كايو يسجل الرابع لولا تدخل المدافع علاء زهير، وجاء مستوى الشوط الثاني أقل من سابقه وشهد طرد أحمد راشد مدافع الوحدة في الدقيقة 75 ليكمل المباراة بعشرة لاعبين،، وأكمل لابا رباعية العين في الدقيقة 88 بطريقة مشابهة لهدفه الأول.