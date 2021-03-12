شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد العزيز نائب تنسيقية شباب الأحزاب يواصل لقاءاته بأهالى دائرته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى النائب محمد عبد العزيز عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ووكيل لجنة حقوق الإنسان، عدد من أهالى حوض الرملة بمنطقة بيجام فى شبرا الخيمة، واستمع النائب لمطالب أهالى المنطقة.

وأضاف النائب محمد عبد العزيز، أنه يعمل على حل مشاكل أهالى المنطقة وفقا للخطة، وأن دور النائب الرقابي يحتم عليه متابعة أوجه صرف المبالغ المخصصة فى الخطة الاستثمارية لتؤدى فى النهاية لتحسين الخدمة المقدمة للمواطن، مؤكدا على استمرار التواصل واللقاءات المستمرة مع كافة أهالى شبرا الخيمة بكل مناطقها.

ووجه النائب محمد عبد العزيز عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الشكر لأهالى حوض الرملة وأهالي بيجام بشبرا الخيمة على حسن الاستقبال.