الاتحاد المصري لكرة القدم: أبو ريدة أصبح صاحب الأقدمية الأولى في مجلس الفيفا والمكتب التنفيذي للكاف

جدة - عبدالحي حسين - شهدت الجمعية العمومية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم في الرباط احتفاظ المصري، هاني أبوريدة، بمقعده في عضوية اللجنة التنفيذية في الاتحاد الدولي للعبة، والمكتب التنفيذي للكاف، رفقة رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، فوزي لقجع، الذي عين عضوا في اللجنة التنفيذية في الفيفا، ونائبا رابعا للرئيس الجديد للكاف.

وعلاقة بما سبق، قدم الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد، التهنئة لهاني أبو ريدة بعد نجاحه اليوم، رسميا، في الاحتفاظ بمقعده في عضوية مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم، والمكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي للعبة، في بيان نشره الاتحاد في موقعه الرسمي.

وقال الاتحاد المصري، في البيان ذاته، إنه يهنئ أبو ريدة لشخصه، وللكرة المصرية بصفة عامة، على الفوز الكبير لمرشح مصري، الذي تحول إلى أيقونة دولية بالاحتفاظ بمقعده الدولي 4 دورات متتالية.

وأضاف البلاغ عينه أن أبو ريدة أصبح صاحب الأقدمية الأولى في مجلس الفيفا، والمكتب التنفيذي للكاف على مدار 17 سنة متواصلة.