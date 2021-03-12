لقجع: الفوز بعضوية “الفيفا” أمر تستحقه المملكة وكرة القدم المغربية

جدة - عبدالحي حسين - اعتبر فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، أن انتخابه، اليوم الجمعة، عضوا بمجلس الاتحاد الدولي للعبة، خلال الجمع العام العادي الانتخابي للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم المنعقد بالرباط، “أمر تستحقه المملكة وكرة القدم المغربية”.

وقال لقجع، في تصريح للصحافة عقب هذا الجمع العام، أن تموقع المغرب على الصعيد الإفريقي جاء بفضل الإستراتيجية الاستباقية الحكيمة التي نهجتها المملكة بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس منذ سنوات.

وأوضح أن المغرب أكد من جديد أنه على المستوى الرياضي كان أرض للقاء توافقي الأسبوع الماضي توج ب”اتفاق الرباط”، وهو ما جعل القارة الإفريقية اليوم متحدة حول برنامج واحد لرفع تحديات واحدة.

من جهة أخرى، شدد رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم على أن الأجيال القادمة ستكون لها الفرصة لأن تحقق إنجازات أحسن لأن المغرب يستحق الأفضل.

من جانبه، أوضح جياني أنفانتينو ، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم في تصريح مماثل أن صفحة جديدة ورائعة تكتب لكرة القدم الإفريقية بانتخاب الجنوب إفريقي موتسيبي رئيسا جديدا للكونفدرالية الإفريقية للعبة، معبرا عن تهانئه له ولجميع الأعضاء الذين تم انتخابهم خلال الجمع العام للهيأة القارية لخدمة كرة القدم بالقارة السمراء.

وأضاف، أنه سعيد لكونه كان شاهدا على هذا التحول في كرة القدم الإفريقية، ولحضوره هذا الجمع العام الانتخابي.

وانتخب المغربي فوزي لقجع، في وقت سابق اليوم، عضوا في مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) ممثلا عن قارة إفريقيا، إلى جانب المصري هاني أبو ريدة، الذي أعيد انتخابه أيضا لولاية ثانية.

وكان لقجع، وضع ترشيحه لعضوية مجلس الاتحاد الدولي للعبة (فيفا)، في دجنبر الماضي، وهو الأول من نوعه بالنسبة للمغرب لهذه الهيئة الرياضية العالمية.

ويذكر أن رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، كان عين سنة 2019 بالقاهرة نائبا ثانيا لرئيس الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم، بعدما كان يشغل منصب النائب الثالث.

كما يشغل منصب رئيس لجنة المالية ونائب رئيس لجنة الأندية بالكونفدرالية الافريقية للعبة “كاف”، فضلا عن عضويته بلجنة الحكامة بالاتحاد الدولي لكرة القدم.

وتجدر الإشارة إلى أن المرشح الثالث لعضوية اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي لكرة القدم، الجزائري خير الدين زطشي، كان أعلن في وقت سابق سحب ترشيحه لعضوية الهيأة الدولية.