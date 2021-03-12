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التعادل يحسم مباراة الكوكب و”الكاك” والاتحاد البيضاوي يحقق الأهم

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عماد الدين تزريت 0 تبليغ

جدة - عبدالحي حسين - انتهت المباراة، التي جمعت الكوكب المراكشي لكرة القدم بنظيره النادي القنيطري في الملعب البلدي في القنيطرة برسم الجولة 13، بالتعادل السلبي.

ورفع الكوكب رصيده لـ12 نقطة في الرتبة 14، فيما رفع النادي القنيطري رصيده من النقاط إلى 16 في المركز 12.

وفي مباراة ثانية، حقق الاتحاد البيضاوي الأهم أمام الجمعية السلاوية في المباراة، التي جمعت الفريقين بملعب أبو بكار عمار بسلا، بعد فوزه على السلاويين بهدفين نظيفين.

وتمكن الاتحاد من رفع رصيده إلى 11 نقطة في الرتبة 15، فيما تجمد رصيد الجمعية السلاوية عند النقطة 17 في الرتبة 11.

 

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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