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حصيلة حملة التلقيح ضد “كورونا” في المغرب.. أكثر من 4,16 ملايين مستفيد

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alyaoum24 0 تبليغ

جدة - عبدالحي حسين - قالت وزارة الصحة، مساء اليوم الجمعة، في نشرة اليومية، إنه تم تلقيح 4 ملايين و169 ألفا و133أشخاص ضد “كوفيد-19” بالمغرب إلى حدود السادسة من مساء اليوم الجمعة، فيما أخذ 972 ألفا و79 شخصا جرعتهم الثانية.

حملة التلقيح انطلقت قبل نحو 6 أسابيع، وتراهن السلطات الصحية من خلالها على تلقيح 80 في المائة من السكان، من أجل كبح وباء كورونا، والعودة إلى الحياة الطبيعية.

وتجري حملة التطعيم بطريقة تدريجية، على مراحل، حيث بدأت باستفادة العاملين في الصفوف الأمامية والمسنين، على أن يتم تعميمها لتشمل جميع المواطنين المغاربة والمقيمين، الذين تفوق أعمارهم 17 سنة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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