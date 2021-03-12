حصيلة حملة التلقيح ضد “كورونا” في المغرب.. أكثر من 4,16 ملايين مستفيد

جدة - عبدالحي حسين - قالت وزارة الصحة، مساء اليوم الجمعة، في نشرة كورونا اليومية، إنه تم تلقيح 4 ملايين و169 ألفا و133أشخاص ضد “كوفيد-19” بالمغرب إلى حدود السادسة من مساء اليوم الجمعة، فيما أخذ 972 ألفا و79 شخصا جرعتهم الثانية.

حملة التلقيح انطلقت قبل نحو 6 أسابيع، وتراهن السلطات الصحية من خلالها على تلقيح 80 في المائة من السكان، من أجل كبح وباء كورونا، والعودة إلى الحياة الطبيعية.

وتجري حملة التطعيم بطريقة تدريجية، على مراحل، حيث بدأت باستفادة العاملين في الصفوف الأمامية والمسنين، على أن يتم تعميمها لتشمل جميع المواطنين المغاربة والمقيمين، الذين تفوق أعمارهم 17 سنة.