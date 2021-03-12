تونس.. مصرع طفلين في انفجار لغم تقليدي الصنع بمنطقة نشاط الجماعات المتطرفة

جدة - عبدالحي حسين - لقي طفلان مصرعهما وأصيبت امرأة كانت برفقتهما، بجروح، إثر انفجار لغم تقليدي الصنع، أمس الخميس، بالمنطقة العسكرية المغلقة في ولاية القصرين التونسية، حسب ما أعلنت عنه وزارة الدفاع التونسية.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن “انفجار لغم تقليدي الصنع، ظهر اليوم، داخل المنطقة العسكرية المغلقة بمرتفعات السلوم، تسبب في إصابة طفلين، توفيا فور وصولهما إلى المستشفى الجهوي بالقصرين”.

وأضافت الوزارة أنه تم تقديم الإسعافات الضرورية لامرأة كانت ترافق الطفلين، حين انفجر اللغم، مذكرة “سكان المناطق المحاذية لمرتفعات السلوم، والمواطنين عموما، بأنه يمنع منعا باتا الدخول إلى المناطق العسكرية المغلقة، وذلك حفاظا على أرواحهم من إمكانية تعرضهم لانفجار الألغام، أو استهدافهم من طرف الإرهابيين”.

يذكر أن مرتفعات السلوم، التي تقع في منطقة الوسط الغربي القريبة من الحدود مع الجزائر، “تختبئ فيها عناصر إرهابية، تنفذ، بين الفينة والأخرى، عمليات تستهدف قوات الأمن والجيش التونسيين.