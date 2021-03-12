المجلس الاقتصادي والاجتماعي يجدد أجهزته وينتخب 7 رؤساء جدد للجانه الدائمة

جدة - عبدالحي حسين - شرع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، مؤخرا، في عملية التجديد السنوي لأجهزته وهياكله الداخلية الوظيفية والتنظيمية، حيث تم، بهذا الصدد، انتخاب 7 رؤساء جدد للجان الدائمة للمجلس، إضافة إلى مجموعة من الأعضاء الممثلين.

وطبقا لأحكام القانون التنظيمي والنظام الداخلي للمجلس، فقد تم، يومي 9 و 10 مارس الجاري، انتخاب رؤساء اللجان الدائمة السبعة، وكذا انتخاب ممثلي الفئات الخمس التي يتألف منها المجلس من طرف أعضاء اللجان؛ وذلك خلال أشغال الدورة العادية 119 للجمعية العامة للجنة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

وتبعا لنتائج الاقتراع، فقد أصبح المكتب الجديد للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي برسم 2021، يتشكل، بالإضافة إلى رئيسه أحمد رضى شامي، من:

راشدي عبد المقصود، ممثل فئة الخبراء.

حنصالي لحسن، ممثل فئة النقابات الأكثر تمثيلية.

الزياني منصف، ممثل فئة الهيئات والجمعيات المهنية.

كريمة مكيكة، ممثلة فئة الهيئات والجمعيات النشيطة في مجالات الاقتصاد الاجتماعي والعمل الجمعوي.

لحلو خالد، ممثل فئة الشخصيات المعينة بالصفة.

كما تم انتخاب رؤساء اللجن الدائمة السبعة، ويتعلق الأمر بـ: بلعربي العربي، رئيسا للجنة المكلفة بالقضايا الاقتصادية والمشاريع الاستراتيجية، فيما تم انتخاب نجاة سيمو، رئيسة للجنة المكلفة بقضايا التشغيل والعلاقات المهنية، وبسة عبد الحي، رئيسا للجنة المكلفة بالقضايا الاجتماعية والتضامن، إضافة إلى عبد الرحيم كسيري، الذي انتخب رئيسا للجنة المكلفة بقضايا البيئة والتنمية المستدامة؛ فيما أصبح منير العلوي أمين، رئيسا للجنة المكلفة بقضايا مجتمع المعرفة والإعلام، ولحسن والحاج، رئيسا للجنة المكلفة بتحليل الظرفية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، والسعيدي محمد عبد الصادق، رئيسا للجنة المكلفة بالجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية

ومن جهة أخرى، أسفرت عملية انتخاب اللجن الدائمة السبع لمقرريها عن النتائج التالية:

بنواكريم لطيفة، مقررة اللجنة المكلفة بالقضايا الاقتصادية والمشاريع الاستراتيجية

محمد موستفغر، مقرر اللجنة المكلفة بقضايا التشغيل والعلاقات المهنية

عبد الرحمان قنديلة، مقرر اللجنة المكلفة بالقضايا الاجتماعية والتضامن

بنسامي خليل، مقرر اللجنة المكلفة بقضايا البيئة والتنمية المستدامة

بنقدور محمد، مقرر اللجنة المكلفة بقضايا مجتمع المعرفة والإعلام

حكيمة الناجي، مقررة اللجنة المكلفة بتحليل الظرفية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية

مينة الرشاطي، مقررة اللجنة المكلفة بالجهوية المتقدمة والتنمية القروية والترابية