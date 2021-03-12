لقجع: همنا الأكبر هو تطوير الكرة الإفريقية

جدة - عبدالحي حسين - شهدت الجمعية العمومية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، اليوم الجمعة، في الرباط، تعيين فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، عضوا في اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي للعبة، ونائبا رابعا للرئيس الجديد للكاف، موتسيبي.

وقال لقجع، في مداخلته، إنه من الضروري جلب الإيرادات المالية بشكل مضاعف في الفترة المقبلة لتجاوز تداعيات، وتأثير جائحة كورونا على الموازنة، مشيرا إلى أنه ينبغي الاهتمام بالأمور المالية كما يجب، ومبرزا أن الكاف يشكو عجزا ماليا كبيرا، إن لم يكن كارثيا، بسبب كورونا.

وتابع لقجع: “يجب مضاعفة الدعم الموجه إلى الاتحادات القارية، لذلك ينبغي الاشتغال مستقبلا على تعزيز إيرادات هذه المنظمة، وأثق في أن هذا سيحدث مع التركيبة الجديدة، التي ستتحمل مسؤولية تدبير شؤون الكاف”.

وفي المداخلة نفسها قال القجع: إن “هاجس الجميع هو تطوير كرة القدم، لذلك عقدنا مجموعة من الاجتماعات مع جياني إنفانتينو، رئيس الفيفا، الذي نشكره على دعمه”، وأضاف: “الهدف الأول هو الدفع بعجلة كرة القدم الإفريقية، وتطويرها، سعيد بالعمل إلى جانب كل زملائي من أجل رفع التحدي، والتقدم نحو الأمام، همنا الأكبر هو تطوير الكرة الإفريقية”.

وختم القجع كلمته بـ”أتمنى وقف الانقسامات، التي تؤثر في تطوير الكرة الإفريقية، التي لا بد أن تساهم بدورها في تطوير الكرة العالمية”.